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Theresa May: AB’den ayrılıyoruz ama Avrupa’dan ayrılmıyoruz

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB’den ayrılma sürecine ilişkin planını açıklayarak, “AB’den ayrılıyoruz ama Avrupa’dan ayrılmıyoruz” dedi.

Theresa May: ABden ayrılıyoruz ama Avrupadan ayrılmıyoruz

17 Ocak 2017 19:32

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine ilişkin planı açıkladı. Avrupa Birliği’nden ayrılacaklarını ancak Avrupa’dan ayrılmayacaklarını ifade eden May, Birleşik Krallık’ın Avrupa’daki ortak pazardan çıkmak anlamına da geldiğini dile getirdi. Ülkesinin AB’ye kısmen üye olamayacağını bildiren May, ülkesinin AB ülkeleri ile “mümkün olabildiğince” serbest bir şekilde ticaret yapmayı amaçladıklarını bildirdi. Theresa May, AB ile gümrük anlaşmasının bazı maddelerinin devam edebileceğini, ticaretin önündeki engellerin olabildiğinde kaldırılması gerektiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı May, “Bağımsız, kendi kendini yöneten İngiltere ile Avrupa’daki dostlarımız ve müttefiklerimiz arasında yeni ve eşit ortaklık arıyoruz. Diğer ülkelerin benimsedi bir model arayışında değiliz. AB’den ayrılırken üyeliğin bir kısmını korumaya çalışmıyoruz. Birleşik Krallık, AB’den ayrılıyor. Benim görevim, İngiltere için yapabildiğimiz en iyi anlaşmayı sağlamak” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: ABden ayrılıyoruz ama Avrupadan ayrılmıyoruz, İngiltere Başbakanı Theresa May


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