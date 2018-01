Theresa May’in Çin ziyareti eğitim gündemiyle başladı

Theresa May, üç gün sürecek Çin ziyaretine Hubei eyaletinin Wuhan kentinden başladı. İngiltere Başbakanı May, İngilizce öğreniminin Çin’de yaygınlaştırılması amacıyla Wuhan Üniversitesi tarafından düzenlenen “English is GREAT” adlı etkinliğin açılış törenine katıldı. Törende konuşan May, İngiltere ve Çin’in eğitim alanında uzun süredir işbirliği yaptığına işaret ederek, bu çalışmalarda önemli neticeler alındığını ifade etti.

Theresa May, iki ülkeden gençlerin daha çok iletişim kurmalarını ve daha iyi bir gelecek inşa edilmesi için işbirliğini ilerletmeleri gerektiğini belirtti. Wuhan, dünyada en çok öğrenci barındıran kent olarak biliniyor. Etkinlikte verilen bilgilere göre, Hubei eyaletinde bulunan 17 üniversite ile İngiltere’deki 12 üniversite arasında işbirliği programları yürütülüyor.

May’e sanayi devlerinin temsilcileri eşlik ediyor

Theresa May, Çin ziyaretine Wuhan kentinin ardından başkent Pekin ile Şanhay’da devam edecek. May’in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Keqiang ile de görüşmesi bekleniyor. Ziyaret öncesinde İngiliz basınında yer alan haberlerde, iki ülke arasında eğitim alanında öğrenci ve öğretmen değişimi ile burs programlarını kapsayan toplam 550 milyon sterlin değerinde anlaşmalara imza atılacağı belirtilmişti. May’in Çin gezisinin başlıca gündem maddeleri arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin yanı sıra, Kuzey Kore ve iklim değişikliği konuları da yer alacak. Theresa May’e İngiliz sanayi devlerinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro eşlik ediyor.

Cenk Özkömür