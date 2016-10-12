Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu makamında ziyaret eden THF Başkan Adayı Tolga Atıcı, hentbola verdiği destekten dolayı Hacıcaferoğlu'na teşekkür etti. Atıcı, “Antalya hentbolda merkez şehirlerimizden, liglerimizde önemli takımlarımız mevcut. Bu hem Antalya sporunun hem de Türk hentbolunun gelişmesine önemli bir katkıdır. İnşallah bizlerin yönetiminde Antalyamızı plaj hentbolunda Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri haline getirmeye çalışacağız. Bu, turizme katkı sağlarken bölge takımlarımızın kalkınmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Antalya ziyaretlerine devam eden THF Başkan Adayı’nın bir sonraki durağı ise Yükseliş Anadolu Lisesi oldu. Okul yöneticileri tarafından karşılanan heyet ile istişarelerde bulunan Atıcı, “Yükseliş Anadolu Lisesi, bir hentbolcu olarak bir hentbolsever olarak göz bebeğimiz. 2015-2016 sezonunda Okul sporlarında Hentbol Dünya Şampiyonu olarak Türk hentbolunu zirveye taşıdı, öncülük yaparak hentbolu getirmek istediğimiz yeri bizlere gösterdi. Bu başarıda emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle başarıları lokal olmaktan kurtaracak, ülke geline yayacak bir THF olsun istiyoruz, biz de bunu başaracağız” dedi.

THF Başkan Adayı Atıcı, Muratpaşa Belediye Spor Kulübü Başkanı Özgür Karagöz'ü de ziyaret ederek temaslarda bulundu. Atıcı, “Hentbolun sorunlarını ben ve arkadaşlarım yaşayarak öğrendik, oyuncu olduğum dönemlerde hentbolcu arkadaşlarımın, milli takım antrenörü olduğum dönemde antrenörlerimizin, yöneticilik yaptığım zamanda yöneticilerimizin sorunlarını gördük, not aldık. Yaklaşan Genel kurula bu bilgi dağarcığımızla giriyoruz. Camiamızın teveccühü söz konusu, 'hentbolda çok şey değişecek' diyoruz. Profesyonel çözümler üretiyoruz. Projeler oluşturmak çok önemli bir konu fakat bunları gerçekleştirecek koordinasyon ve uyumu tamamlamalıyız. Biz başarının, camiamızın her bireyini kucaklayarak geleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Atıcı, ziyaretler kapsamında Hentbol Federasyonu eski Başkanı Sedat Muratlı’yı da ziyaret etti. Gençlere güvendiğini dile getiren eski Başkan Muratlı, "Gördüğüm kadarıyla üzerinde ittifak olan bir ekipsiniz. Kurumlar arası koordinasyonu sağlayacağınıza ve hentbolun mental gelişimini gerçekleştireceğinize güvenim tam. Bir şeyler değişmeli” dedi.

THF Başkan Adayı Tolga Atıcı, Antalyaspor Hentbol Sorumlusu Hakan İrban ve Antalyaspor delegasyonuyla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu.