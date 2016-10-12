Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » THF Başkan Adayı Tolga Atıcı destek turunda

THF Başkan Adayı Tolga Atıcı destek turunda

Hentbol Federasyonu Başkan adaylığını açıkladıktan sonra destek turlarına çıkan Tolga Atıcı, ziyaretler kapsamında ekip arkadaşlarıyla birlikte Antalya’daydı.

THF Başkan Adayı Tolga Atıcı destek turunda

12 Ekim 2016 10:38

Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu makamında ziyaret eden THF Başkan Adayı Tolga Atıcı, hentbola verdiği destekten dolayı Hacıcaferoğlu'na teşekkür etti. Atıcı, “Antalya hentbolda merkez şehirlerimizden, liglerimizde önemli takımlarımız mevcut. Bu hem Antalya sporunun hem de Türk hentbolunun gelişmesine önemli bir katkıdır. İnşallah bizlerin yönetiminde Antalyamızı plaj hentbolunda Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri haline getirmeye çalışacağız. Bu, turizme katkı sağlarken bölge takımlarımızın kalkınmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Antalya ziyaretlerine devam eden THF Başkan Adayı’nın bir sonraki durağı ise Yükseliş Anadolu Lisesi oldu. Okul yöneticileri tarafından karşılanan heyet ile istişarelerde bulunan Atıcı, “Yükseliş Anadolu Lisesi, bir hentbolcu olarak bir hentbolsever olarak göz bebeğimiz. 2015-2016 sezonunda Okul sporlarında Hentbol Dünya Şampiyonu olarak Türk hentbolunu zirveye taşıdı, öncülük yaparak hentbolu getirmek istediğimiz yeri bizlere gösterdi. Bu başarıda emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle başarıları lokal olmaktan kurtaracak, ülke geline yayacak bir THF olsun istiyoruz, biz de bunu başaracağız” dedi.
THF Başkan Adayı Atıcı, Muratpaşa Belediye Spor Kulübü Başkanı Özgür Karagöz'ü de ziyaret ederek temaslarda bulundu. Atıcı, “Hentbolun sorunlarını ben ve arkadaşlarım yaşayarak öğrendik, oyuncu olduğum dönemlerde hentbolcu arkadaşlarımın, milli takım antrenörü olduğum dönemde antrenörlerimizin, yöneticilik yaptığım zamanda yöneticilerimizin sorunlarını gördük, not aldık. Yaklaşan Genel kurula bu bilgi dağarcığımızla giriyoruz. Camiamızın teveccühü söz konusu, 'hentbolda çok şey değişecek' diyoruz. Profesyonel çözümler üretiyoruz. Projeler oluşturmak çok önemli bir konu fakat bunları gerçekleştirecek koordinasyon ve uyumu tamamlamalıyız. Biz başarının, camiamızın her bireyini kucaklayarak geleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Atıcı, ziyaretler kapsamında Hentbol Federasyonu eski Başkanı Sedat Muratlı’yı da ziyaret etti. Gençlere güvendiğini dile getiren eski Başkan Muratlı, "Gördüğüm kadarıyla üzerinde ittifak olan bir ekipsiniz. Kurumlar arası koordinasyonu sağlayacağınıza ve hentbolun mental gelişimini gerçekleştireceğinize güvenim tam. Bir şeyler değişmeli” dedi.

THF Başkan Adayı Tolga Atıcı, Antalyaspor Hentbol Sorumlusu Hakan İrban ve Antalyaspor delegasyonuyla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu. 

Etiketler: Hentbol Federasyonu Başkan adaylığı, THF Başkan Adayı Tolga Atıcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!