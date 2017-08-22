THK Başkanı Ravanoğlu’ndan vatandaşlara kurban derisi çağrısı

Ravanoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi deri toplama konusunda gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, yasanın kendilerine verdiği yetkiyi ve görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi. THK’nın kurulduğu günden bu yana 91 yıldır kurban derisi topladığını ve 91 yılın verdiği deneyimle bu yıl da kurban derisi toplayacağını kaydeden Ravanoğlu, "Son yıllarda deri toplama yetkisi elimizden alındı, artık ‘herkes deri toplayabilir’ dendi ve şu anda Kurban Bayramı’nda herkes kurban derisi peşinde dolaşır hale geldi. Önemli olan bu derinin satıldıktan sonra o paranın nasıl değerlendirildiğidir. Elbette ki kurban derisi toplayan bütün kurumlar ciddi yerlerde bunu değerlendiriyor ama THK özellikle gençlerimizin eğitiminde bu paraları değerlendiriyor. Biz Türkiye’nin her tarafından gençlere havacılık eğitimleri veriyoruz. İnşallah kısmet olursa 25 Eylül’de Mersin’de de yamaç paraşütü eğitimini başlatacağız. Şu anda Eskişehir’de yüzlerce gencimiz havacılık sektörünün değişik dallarında eğitim alıyorlar. Tabi bu eğitimlerin bedelleri biz vatandaşlarımızın bağışladığı fitre, zekat ve kurban derisi ücretleriyle karşılanıyor. Çünkü THK’nın başka bir geliri yok” şeklinde konuştu.

“THK MERSİN ŞUBESİ KURBAN DERİSİ TOPLAMADA GEÇEN YIL TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU”

Geçen yıl deri toplamada Türkiye birincisi olduklarının altını çizen Ravanoğlu, “Bu bizim için gurur verici bir hadiseydi. 26 bine yakın kurban derisi topladık. Temennimiz yine bu yıl vatandaşlarımız çok duyarlı davranırlar ve bunu biz katlayarak devam ettiririz. Kurban Bayramı süresince bize telefonla ulaşabilirler. Deri toplama merkezimiz Batıkent Mahallesi’ndeki bir pazar yerini düzenledik. Ayrıca çarşıda bulunan THK Mersin Şubesi’ne vatandaşlarımız derilerini getirebilir. Bunların yanı sıra bütün mahallerde araçlarımız gezerek, deri toplama faaliyetinde bulunacaklar. Şu anda çalışacak işçilerin, personelin kayıtlarını aldık. Bu Kurban Bayramı’nda 80 kişilik ekip, 35 aracımızla kurban derilerini toplayacağız. Vatandaşlarımızdan da derilerini makbuz karşılığı vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

"DERİ FİYATLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Bu yıl öncelikle geçen seneki rakamları yakalamak istediklerini vurgulayan Ravanoğlu, “Bunun üstüne çıkarsak çok güzel olacak. Ancak bir handikapımız var oda şu. Geçmiş yıllarda deri fiyatları çok yüksekti. Bir keçi 9-10 liraya satılırken, 6-7 liraya düştü. Bir koyun derisi 5-6 liraya satılırken 3-3,5 değerlere düştü. Hatta bazı şubeler 1 liraya bile satmak durumunda kaldı. Bu yılda fiyatlar düşük. Gelir bazında sayısal artışla gelir bazını sağlayabiliyoruz ama çok büyük gelirlere ulaşmamız mümkün olmuyor. Vatandaşlarımızın en çok yaptığı şeylerden biri de kurbanı kasaba kestiriyor ve derisini kasap alıyor. Onunla hiç ilgilenmiyor bile. Eğer onunla ilgilense, o kurban derisini bize ulaştırsa yapmış olduğu iyilik daha çok makbule geçecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşları THK’ya deri bağışlamaya çağıran Ravaoğlu, "Vatandaşlarımız THK’yı tercih etsin, Türk gençliğinin eğitimine katkı sağlasın. Herhalde en büyük sevabı kazanacaklardır. Üniversitemiz var. Havacılık sektöründe gençlerimizi orada yetiştiriyoruz. Uluslararası düzeyde gençlerimizin uluslar arası sop faaliyetlerine katılmasını sağlıyoruz. Sivil ve askeri alanda pilot yetiştiriyoruz. Uluslararası düzeyde küçük çocuklarımızın resim yarışmalarına katılmasını sağlıyoruz. Bizim öğrencilerimiz şu ana kadar 8 kez dünya birinci kazandı. Bu tür eğitim faaliyetlerimiz var. Bütün her şeyin masraflarını da THK bu tür gelirlerle karşılıyor. Ayrıca Mersin Şubesi olarak kurumumuza sadece THK olarak bakmıyoruz. Estetik ve bir terbiye, bir kültür, bir eğitim kurumu olarak düşünüyoruz. Bu konuda da ciddi faaliyetlerimiz oluyor" dedi.

Koray Ünlü