THK, uzun zamandır üzerinde çalıştığı sanal mağazasını açtı. Altı aylık bir çalışmanın ardından proje bugünkü halini aldı. On-net Firması partnerliğinde gerçekleştirilen mağazada satılan ürünler, THK'ya özel ve THK'dan başka yerde bulunmayacak şekilde tasarlandı.

www.thkmagaza.com'un tanıtımını yapan THK Satın Alma ve Lojistik Direktörü Levent Andaç, E-ticaretin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çığ gibi büyüdüğünü vurgulayarak, "Gerek zaman tasarrufu gerekse bir tıkla istediğimiz her şeyi oturduğumuz yerden bulabilmek hepimizin hayatını kolaylaştırıyor. Türk Hava Kurumu olarak biz de çağın gerisinde kalmak istemiyoruz. Bize gönül vermiş binlerce THK sevdalısına daha yakın olabilmek için sanal mağazamızı hayata geçirmeye karar verdik. Türkiye'de E-ticaret alışkanlığının hızlı bir şekilde arttığını görmekteyiz. 7'den 77'ye kuruma gönül vermiş herkes sanal mağazamızdan mutlaka kendine göre ürün bulacaktır. THK'ya özel tasarlanan ürün gamını her geçen gün arttıracağımızı şimdiden belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek ürün gamını sürekli güncel tutacağız. Özellikle belirtmek istediğimiz konu bizim amacımızın buradan para kazanmak yerine kuruluş amacımız olan amatör sportif havacılığı desteklemek ve bunun için elde edilecek gelirlerle kaynak sağlamaktır" diye konuştu.

"Sanal ortamda güvenilir ve aranan bir marka olmayı hedefliyoruz"

"Sanal mağazamızı bugünden başlayarak her geçen gün genişletmek istiyoruz" diyen Andaç, "3D güvenliğinde alışveriş yapabilmek, sanal ortamda güvenilir ve aranan bir marka olmayı hedefliyoruz. Ortam elektronik ve sanal olsa da kişiler, taraflar gerçek. Kupadan şemsiyeye, kalemden uçak maketine, kart vizitlikten deftere, çantadan çizmeye kadar THK'ya ait olan aradığınız her şey sadece bir tık uzaklığında elde edebileceksiniz. Sanal mağazada ziyaretçilerimizin kolaylıkla alışveriş yapabilmesi için ürünleri kategorize ettik. Sportif havacılıkta yaptığımız faaliyetlerden paraşüt, yamaç paraşütü, mikrolight gibi popüler sportif havacılık gamında ürünlerin satışını buradan yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"THK bu tür projelerle önümüzdeki süreçte de milletimizin karşısına çıkacaktır"

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan ise, kendisinin havacılık alt yapısından gelen biri olduğunu hatırlatarak, "Dünyadaki birçok havacılık fuarına katılmış bir kişi olarak bu tür hediyelik eşya portföyünün bazı insanlar tarafından koleksiyon yapılma derecesinde olduğunu, kişisel olarak kendimin de bir koleksiyonum olduğunu söylemek isterim. Vatandaşlar gerçekten beğenip alıyorsa başarılı bir çalışma yapmış olacağız. Eğer ilgi azsa demek ki başarılı değiliz, daha çok gayret edip daha güzel şeyler yapacağız. Kurum olarak bizim bir takım ürünlerimiz vardı, bunun daha yaygınlaşıp daha profesyonelce yapılması için firma temsilcisi arkadaşlarımızla uzun bir protokol ve çalışma neticesinde bu portföyü oluşturduk. Moda olan tabirle 'win-win' dedikleri sloganıyla bu ürünleri oluşturduk. Hem insanlarımızın ihtiyaçlarına dönük güzel şeyler var hem de bu tür şeyle hoş, insanı bir an için mutlu eden şeylerdir, mutluluklarına katkı sağlayacak şeylerdir. İnşallah THK bu tür projelerle önümüzdeki süreçte de milletimizin karşısına çıkacaktır" açıklamasında bulundu.

Yurt dışına da satış yapılacak

On-net Firması'nın CEO'su Enis Karslıoğlu da şu bilgileri aktardı:

"Ana amaç sportif havacılığa gönül vermiş insanların tebessümle evine götürüp hayatına sokacağı ürünü yapabilmek. Gençlerimizi de hatırlıyoruz, tişörtleri yapıyoruz ki giysinler. Amaç üç segmentte hedef kitleyi yakalamak; son kullanıcı, sempatiyle bu mesleği sevenler ve kurumsal müşteriler. Kendi etkinliklerimizi yine online ortamda hem Türkiye hem de yurt dışına açmak. E-ticaret global oldu artık, biz de 95 ülkeye sevkiyat yapıyoruz."

90 çeşit ürünün bulunduğu sanal mağaza sitesi kısa zamanda İngilizce olarak faaliyete geçerek yurt dışına da açılacak. Sportif havacılık seven herkes bu siteden alışveriş yapabilecek. Ürünler satıldıkça ve gelir elde edildikçe diğer web sayfalarının yaptığı indirim ve kampanyalar da yapılacak.

Goncagül Özcan



