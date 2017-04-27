Thuraya yeni uydu iletişim hizmetini piyasaya sürdü

Thuraya Telecommunications Company, küçük ve orta ölçekli uçaklarda internet erişimi, sesli arama, metin mesajlaşması ve yüksek hızda veri uygulamalarına olanak tanıyan uydu iletişim hizmeti Thuraya Aero’nun piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Cobham, SCOTTY Group, SRT Wireless’den oluşan ve smp aviation tarafından yönetilen global teknoloji ve hizmet yenilikçileri konsorsiyumu Aero Group ile işbirliği içinde geliştirilen Thuraya Aero'nun sabit kanatlı ve döner kanatlı uçaklar ve görüş hattının ötesinde uçan diğer hava platformları için uygun olduğu, arama ve kurtarma (SAR), ISR, teletıp, askeri operasyonlar, office-in-the-sky ve sınır gözetimi gibi gerçek zamanlı hava verileri gerektiren uygulamaların gerçekleştirilmesini sağladığı bildirildi. Thuraya; hükümet, askeriye, şirket ve afet yardımını da içerecek şekilde büyük bir pazara hizmet sağlayabildiklerini de kaydedildi. Ayrıca, ürünün herhangi bir uçağa kolaylıkla yerleştirilebildiği açıklanırken, Thuraya uydu sistemleriyle iletişim kuran donanım ve yazılım bileşenleri, birinci sınıf ürünleri havacılık piyasasına sunabilmek için gerekli tüm havacılık onaylarına sahip tanınmış uzay-hava çözümü tedarikçilerinin güçlü kombinasyonu sonucunda geliştirildiği bilgisi verildi.

Tek kanallı konfigürasyonda 444kbps’ye kadar IP geniş bant hızlarında ve çift kanallı sistemde 700 kbps’ye kadar işlev gösterecek şekilde tasarlanmış ürünün, yerleşik HD kamera sistemlerinde gerçek zamanlı video akış kullanımına olanak tanıyan dahili video aktarma özelliği de sunduğu belirtilirken, bu sayede ISR & SAR uçakları ve diğer hava platformlarında kullanılabildiği, L-bant uydu teknolojisi, aktarma işleminin hava şartlarından etkilenmemesi nedeniyle orta veya düşük seviyelerde uçan hava platformları için en uygun çözümlerden biri olduğu bildirildi.

Thuraya Başkanı Ahmed Al Shamsi, "Havacılık sektöründe büyük bir varlık oluşturmak için çaba sarf eden şirketin müşterileri açısından operasyonel verimliliği yeni bir seviyeye taşıdığı Thuraya Aero’nun önemli bir ilk adımdır. Çok çeşitli sektörlerde yer alan firmalar, Thuraya Aero sayesinde şirketin havacılık sektörüne katkı sağlayacak güçlü bir konuma sahip olduğunu kabul ediyor. Önemsiz seviyedeki kurulum masrafları ve mevcut L-bandı sistemlerinin kolay dönüştürümü sonucunda Thuraya Aero, piyasada var olan sistemlere heyecan verici ve cazip bir alternatif sunmaktadır" dedi.

smp aviation Başkanı Manfred Scheiring ise şunları söyledi: "Thuraya ile ortaklığımız sayesinde hava uydu iletişimlerini sağlam ve esnek bir ağ üzerinden sunarak yüksek seviyelerde işletme maliyeti tasarrufu, makul ve hesaplanabilir yayın masrafları sağlanmaktadır. 7/24 müşteri desteği ile birlikte kapsamlı yayın paketleri sağlanacak. Hava sistemi, tüm gerekli donanım ve yazılımı ve her bir piyasaya özgü uzman yerel hizmet ortaklarını içeriyor".