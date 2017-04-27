Diğer
Kategoriler

Thuraya yeni uydu iletişim hizmetini piyasaya sürdü

Thuraya Telecommunications Company, küçük ve orta ölçekli uçaklarda internet erişimi, sesli arama, metin mesajlaşması ve yüksek hızda veri uygulamalarına olanak tanıyan uydu iletişim hizmetini piyasaya sürdü.

Thuraya yeni uydu iletişim hizmetini piyasaya sürdü

27 Nisan 2017 16:08

Thuraya Telecommunications Company, küçük ve orta ölçekli uçaklarda internet erişimi, sesli arama, metin mesajlaşması ve yüksek hızda veri uygulamalarına olanak tanıyan uydu iletişim hizmeti Thuraya Aero’nun piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Cobham, SCOTTY Group, SRT Wireless’den oluşan ve smp aviation tarafından yönetilen global teknoloji ve hizmet yenilikçileri konsorsiyumu Aero Group ile işbirliği içinde geliştirilen Thuraya Aero'nun sabit kanatlı ve döner kanatlı uçaklar ve görüş hattının ötesinde uçan diğer hava platformları için uygun olduğu, arama ve kurtarma (SAR), ISR, teletıp, askeri operasyonlar, office-in-the-sky ve sınır gözetimi gibi gerçek zamanlı hava verileri gerektiren uygulamaların gerçekleştirilmesini sağladığı bildirildi. Thuraya; hükümet, askeriye, şirket ve afet yardımını da içerecek şekilde büyük bir pazara hizmet sağlayabildiklerini de kaydedildi. Ayrıca, ürünün herhangi bir uçağa kolaylıkla yerleştirilebildiği açıklanırken, Thuraya uydu sistemleriyle iletişim kuran donanım ve yazılım bileşenleri, birinci sınıf ürünleri havacılık piyasasına sunabilmek için gerekli tüm havacılık onaylarına sahip tanınmış uzay-hava çözümü tedarikçilerinin güçlü kombinasyonu sonucunda geliştirildiği bilgisi verildi.

Tek kanallı konfigürasyonda 444kbps’ye kadar IP geniş bant hızlarında ve çift kanallı sistemde 700 kbps’ye kadar işlev gösterecek şekilde tasarlanmış ürünün, yerleşik HD kamera sistemlerinde gerçek zamanlı video akış kullanımına olanak tanıyan dahili video aktarma özelliği de sunduğu belirtilirken, bu sayede ISR & SAR uçakları ve diğer hava platformlarında kullanılabildiği, L-bant uydu teknolojisi, aktarma işleminin hava şartlarından etkilenmemesi nedeniyle orta veya düşük seviyelerde uçan hava platformları için en uygun çözümlerden biri olduğu bildirildi.

Thuraya Başkanı Ahmed Al Shamsi, "Havacılık sektöründe büyük bir varlık oluşturmak için çaba sarf eden şirketin müşterileri açısından operasyonel verimliliği yeni bir seviyeye taşıdığı Thuraya Aero’nun önemli bir ilk adımdır. Çok çeşitli sektörlerde yer alan firmalar, Thuraya Aero sayesinde şirketin havacılık sektörüne katkı sağlayacak güçlü bir konuma sahip olduğunu kabul ediyor. Önemsiz seviyedeki kurulum masrafları ve mevcut L-bandı sistemlerinin kolay dönüştürümü sonucunda Thuraya Aero, piyasada var olan sistemlere heyecan verici ve cazip bir alternatif sunmaktadır" dedi.

smp aviation Başkanı Manfred Scheiring ise şunları söyledi: "Thuraya ile ortaklığımız sayesinde hava uydu iletişimlerini sağlam ve esnek bir ağ üzerinden sunarak yüksek seviyelerde işletme maliyeti tasarrufu, makul ve hesaplanabilir yayın masrafları sağlanmaktadır. 7/24 müşteri desteği ile birlikte kapsamlı yayın paketleri sağlanacak. Hava sistemi, tüm gerekli donanım ve yazılımı ve her bir piyasaya özgü uzman yerel hizmet ortaklarını içeriyor".

Etiketler: Thuraya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!