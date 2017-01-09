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THY 121 seferini daha iptal etti

İstanbul’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları (THY), resmi sitesinden yaptığı duyuruyla 10 Ocak Salı günü yapmayı planladığı 121 seferini iptal ettiğini açıkladı.

THY 121 seferini daha iptal etti

09 Ocak 2017 22:05

Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, “10 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

Yolcuların uçuş öncesi seferlerini takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıldığı açıklamada, “Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Hava muhalefeti nedeniyle iptal olan sefer sayısı 121 olarak gerçekleşti.

Ferhat Yasak 


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