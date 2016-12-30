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THY, 129 seferini iptal etti

Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hava trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Meteorolojik şartlar nedeniyle Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda karşılıklı olarak 129 seferini iptal etti.

THY, 129 seferini iptal etti

30 Aralık 2016 11:32

Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “29-30-31 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz” denildi.
Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle Onur Havayolları karşılıklı olarak 8 seferini iptal ederken, Atlasglobal Havayolları ise karşılıklı yapması gerek 25 seferini iptal etti. 

Tuncer Cengiz
 

Etiketler: iptal, sefer, THY


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