Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “29-30-31 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz” denildi.

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle Onur Havayolları karşılıklı olarak 8 seferini iptal ederken, Atlasglobal Havayolları ise karşılıklı yapması gerek 25 seferini iptal etti.

Tuncer Cengiz

