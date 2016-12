Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “29-30-31 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz” denildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle Onur Havayolları karşılıklı olarak 8 seferini iptal ederken, Atlasglobal Havayolları ise karşılıklı yapması gerek 25 seferini iptal etti.

Kötü Hava Koşulları Nedeniyle İptal Olan Seferler

29/12/2016 TK0304 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:30 (EBL) Erbil Havalimanı 01:00

29/12/2016 TK0334 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:05 (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı 20:00

29/12/2016 TK0335 (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı 20:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:10

29/12/2016 TK1059 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:55 (VAR) Varna Havalimanı 15:05

29/12/2016 TK1060 (VAR) Varna Havalimanı 16:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:10

29/12/2016 TK1663 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:40 (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı 17:10

29/12/2016 TK1664 (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı 18:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:15

29/12/2016 TK1939 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:45 (BRU) Brüksel National Havalimanı 17:30

29/12/2016 TK1940 (BRU) Brüksel National Havalimanı 18:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:55

29/12/2016 TK2038 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:55 (KYA) Konya Havalimanı 20:10

29/12/2016 TK2039 (KYA) Konya Havalimanı 21:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:35

29/12/2016 TK2054 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:50 (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı 00:55

29/12/2016 TK2151 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 15:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:00

29/12/2016 TK2152 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 15:15

29/12/2016 TK2169 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 19:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:55

29/12/2016 TK2170 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 19:10

29/12/2016 TK2175 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 21:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:20

29/12/2016 TK2178 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 21:15

29/12/2016 TK2329 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 18:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:35

29/12/2016 TK2334 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 19:10

29/12/2016 TK2432 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:15 (AYT) Antalya Havalimanı 17:45

29/12/2016 TK2433 (AYT) Antalya Havalimanı 18:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:20

29/12/2016 TK2467 (ADA) Adana Havalimanı 18:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:55

29/12/2016 TK2470 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ADA) Adana Havalimanı 19:30

29/12/2016 TK2473 (ADA) Adana Havalimanı 22:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:50

29/12/2016 TK2480 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:15 (ADA) Adana Havalimanı 23:55

29/12/2016 TK2580 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:25 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 00:35

29/12/2016 TK2612 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:40 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 00:40

29/12/2016 TK2636 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:10 (MLX) Malatya Havalimanı 22:05

29/12/2016 TK2637 (MLX) Malatya Havalimanı 23:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:50

29/12/2016 TK2644 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:35 (EZS) Elazığ Havalimanı 22:30

29/12/2016 TK2645 (EZS) Elazığ Havalimanı 23:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:30

29/12/2016 TK2660 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:40 (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 19:15

29/12/2016 TK2661 (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 20:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:55

29/12/2016 TK2706 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:55 (ERZ) Erzurum Havalimanı 23:00

29/12/2016 TK2707 (ERZ) Erzurum Havalimanı 23:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:00

29/12/2016 TK2832 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:05 (TZX) Trabzon Havalimanı 20:50

29/12/2016 TK2835 (TZX) Trabzon Havalimanı 19:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:15

30/12/2016 TK0140 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:55 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 00:05

30/12/2016 TK0304 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:30 (EBL) Erbil Havalimanı 01:00

30/12/2016 TK0305 (EBL) Erbil Havalimanı 02:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:50

30/12/2016 TK0384 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:30 (TBS) Tiflis Havalimanı 10:50

30/12/2016 TK0385 (TBS) Tiflis Havalimanı 11:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:25

30/12/2016 TK0471 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:05 (KHE) Herson Havalimanı 14:40

30/12/2016 TK0472 (KHE) Herson Havalimanı 15:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:30

30/12/2016 TK0651 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:25 (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı 15:15

30/12/2016 TK0652 (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı 16:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:20

30/12/2016 TK0661 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:35 (TUN) Tunus Carthage Havalimanı 10:40

30/12/2016 TK0662 (TUN) Tunus Carthage Havalimanı 11:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:25

30/12/2016 TK0772 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:05 (KWI) Kuveyt Havalimanı 00:55

30/12/2016 TK0870 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:40 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 14:15

30/12/2016 TK0871 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 15:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:55

30/12/2016 TK0872 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:40 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 04:15

30/12/2016 TK0873 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 05:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:10

30/12/2016 TK1003 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:50 (SKP) Üsküp Havalimanı 08:20

30/12/2016 TK1004 (SKP) Üsküp Havalimanı 09:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:50

30/12/2016 TK1027 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:45 (SOF) Sofya Intl. Havalimanı 09:10

30/12/2016 TK1028 (SOF) Sofya Intl. Havalimanı 10:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:35

30/12/2016 TK1035 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:20 (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı 08:20

30/12/2016 TK1036 (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı 09:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:25

30/12/2016 TK1041 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:20 (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı 01:35

30/12/2016 TK1042 (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı 06:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:35

30/12/2016 TK1051 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:35 (VAR) Varna Havalimanı 14:40

30/12/2016 TK1051 (CND) Köstence Mihail Kogalniceanu Havalimanı 16:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:00

30/12/2016 TK1053 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:20 (ZAG) Zagreb Havalimanı 08:35

30/12/2016 TK1054 (ZAG) Zagreb Havalimanı 09:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:35

30/12/2016 TK1063 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:30 (LJU) Ljubljana Havalimanı 19:00

30/12/2016 TK1064 (LJU) Ljubljana Havalimanı 19:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:15

30/12/2016 TK1077 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:05 (TIA) Tiran Rinas Havalimanı 19:50

30/12/2016 TK1078 (TIA) Tiran Rinas Havalimanı 20:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:35

30/12/2016 TK1081 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:40 (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı 08:30

30/12/2016 TK1082 (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı 09:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:15

30/12/2016 TK1200 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:05 (KSC) Kosice Havalimanı 10:05

30/12/2016 TK1201 (KSC) Kosice Havalimanı 11:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:00

30/12/2016 TK1321 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:40 (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı 10:25

30/12/2016 TK1322 (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı 11:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:00

30/12/2016 TK1329 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:10 (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı 21:30

30/12/2016 TK1369 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:45 (MLA) Malta Luqa Havalimanı 10:25

30/12/2016 TK1370 (MLA) Malta Luqa Havalimanı 11:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:45

30/12/2016 TK1461 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:50 (GRZ) Graz Havalimanı 17:10

30/12/2016 TK1462 (GRZ) Graz Havalimanı 18:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:30

30/12/2016 TK1523 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:00 (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı 10:35

30/12/2016 TK1530 (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı 07:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:05

30/12/2016 TK1591 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:40 (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı 14:00

30/12/2016 TK1598 (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı 07:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:55

30/12/2016 TK1629 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:10 (MUC) Münih Havalimanı 08:55

30/12/2016 TK1638 (MUC) Münih Havalimanı 07:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:15

30/12/2016 TK1721 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:05 (TXL) Berlin Tegel Havalimanı 10:10

30/12/2016 TK1728 (TXL) Berlin Tegel Havalimanı 07:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:00

30/12/2016 TK1799 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:05 (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı 16:50

30/12/2016 TK1800 (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı 17:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:10

30/12/2016 TK1823 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:05 (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı 12:50

30/12/2016 TK1830 (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı 07:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:20

30/12/2016 TK1849 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:10 (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı 13:35

30/12/2016 TK1850 (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı 14:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:00

30/12/2016 TK1869 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:25 (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı 18:00

30/12/2016 TK1870 (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı 19:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:30

30/12/2016 TK1885 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:00 (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı 13:25

30/12/2016 TK1889 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:45 (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı 21:10

30/12/2016 TK1890 (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı 07:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:25

30/12/2016 TK1895 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:50 (MXP) Milano Malpensa Havalimanı 13:50

30/12/2016 TK1896 (MXP) Milano Malpensa Havalimanı 14:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:55

30/12/2016 TK1907 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:10 (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı 10:20

30/12/2016 TK1908 (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı 11:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:10

30/12/2016 TK1921 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:45 (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı 14:00

30/12/2016 TK1922 (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı 14:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:15

30/12/2016 TK1925 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:35 (BSL) Basel Havalimanı 16:55

30/12/2016 TK1926 (BSL) Basel Havalimanı 17:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:50

30/12/2016 TK1937 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:05 (BRU) Brüksel National Havalimanı 10:45

30/12/2016 TK1942 (BRU) Brüksel National Havalimanı 08:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:35

30/12/2016 TK1951 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:55 (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı 10:50

30/12/2016 TK1952 (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı 12:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:50

30/12/2016 TK2008 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:55 (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı 19:20

30/12/2016 TK2009 (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı 20:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:05

30/12/2016 TK2010 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:20 (ASR) Kayseri Havalimanı 08:45

30/12/2016 TK2011 (ASR) Kayseri Havalimanı 09:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:15

30/12/2016 TK2032 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:15 (KYA) Konya Havalimanı 08:30

30/12/2016 TK2033 (KYA) Konya Havalimanı 09:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:55

30/12/2016 TK2038 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:55 (KYA) Konya Havalimanı 20:10

30/12/2016 TK2039 (KYA) Konya Havalimanı 21:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:35

30/12/2016 TK2042 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:50 (KYA) Konya Havalimanı 01:05

30/12/2016 TK2054 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:50 (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı 00:55

30/12/2016 TK2055 (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı 08:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:55

30/12/2016 TK2116 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 07:05

30/12/2016 TK2117 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 08:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:20

30/12/2016 TK2139 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 12:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:25

30/12/2016 TK2140 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:25 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 11:35

30/12/2016 TK2143 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 13:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:20

30/12/2016 TK2146 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 13:10

30/12/2016 TK2153 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 16:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:30

30/12/2016 TK2158 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 16:20

30/12/2016 TK2163 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 18:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:30

30/12/2016 TK2167 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 19:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:20

30/12/2016 TK2168 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:35 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 18:40

30/12/2016 TK2170 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 19:10

30/12/2016 TK2179 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 22:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:45

30/12/2016 TK2182 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 22:20

30/12/2016 TK2204 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:40 (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı 16:30

30/12/2016 TK2205 (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı 17:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:25

30/12/2016 TK2216 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:35 (ADF) Adıyaman Havalimanı 09:20

30/12/2016 TK2217 (ADF) Adıyaman Havalimanı 10:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:25

30/12/2016 TK2220 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:05 (GZT) Gaziantep Havalimanı 08:45

30/12/2016 TK2221 (GZT) Gaziantep Havalimanı 09:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:35

30/12/2016 TK2228 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:25 (GZT) Gaziantep Havalimanı 23:10

30/12/2016 TK2248 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:00 (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı 18:50

30/12/2016 TK2249 (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı 19:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:55

30/12/2016 TK2310 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 08:05

30/12/2016 TK2311 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 09:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:20

30/12/2016 TK2317 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 11:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:40

30/12/2016 TK2320 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:05 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 12:10

30/12/2016 TK2321 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 13:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:20

30/12/2016 TK2326 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 16:20

30/12/2016 TK2327 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 17:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:45

30/12/2016 TK2328 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 17:10

30/12/2016 TK2333 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 19:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:25

30/12/2016 TK2334 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 19:10

30/12/2016 TK2337 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 21:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:25

30/12/2016 TK2340 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 21:20

30/12/2016 TK2411 (AYT) Antalya Havalimanı 12:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:50

30/12/2016 TK2414 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:35 (AYT) Antalya Havalimanı 12:50

30/12/2016 TK2417 (AYT) Antalya Havalimanı 16:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:05

30/12/2016 TK2418 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:45 (AYT) Antalya Havalimanı 19:05

30/12/2016 TK2419 (AYT) Antalya Havalimanı 20:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:30

30/12/2016 TK2420 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:00 (AYT) Antalya Havalimanı 20:20

30/12/2016 TK2455 (ADA) Adana Havalimanı 08:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:45

30/12/2016 TK2458 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:45 (ADA) Adana Havalimanı 09:15

30/12/2016 TK2461 (ADA) Adana Havalimanı 13:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:35

30/12/2016 TK2462 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:40 (ADA) Adana Havalimanı 16:15

30/12/2016 TK2467 (ADA) Adana Havalimanı 18:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:55

30/12/2016 TK2470 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ADA) Adana Havalimanı 19:30

30/12/2016 TK2471 (ADA) Adana Havalimanı 20:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:15

30/12/2016 TK2473 (ADA) Adana Havalimanı 22:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:50

30/12/2016 TK2480 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:15 (ADA) Adana Havalimanı 23:55

30/12/2016 TK2576 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:45 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 08:55

30/12/2016 TK2577 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 09:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:00

30/12/2016 TK2578 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:55 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 18:00

30/12/2016 TK2579 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 18:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:05

30/12/2016 TK2580 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:25 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 00:35

30/12/2016 TK2581 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 06:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:35

30/12/2016 TK2592 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:40 (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı 12:15

30/12/2016 TK2593 (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı 13:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:40

30/12/2016 TK2596 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:10 (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı 23:45

30/12/2016 TK2610 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:55 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 18:55

30/12/2016 TK2611 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 19:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:20

30/12/2016 TK2613 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 07:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:00

30/12/2016 TK2636 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:10 (MLX) Malatya Havalimanı 22:05

30/12/2016 TK2637 (MLX) Malatya Havalimanı 23:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:50

30/12/2016 TK2644 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:35 (EZS) Elazığ Havalimanı 22:30

30/12/2016 TK2645 (EZS) Elazığ Havalimanı 23:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:30

30/12/2016 TK2666 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:05 (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 15:15

30/12/2016 TK2667 (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 16:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:25

30/12/2016 TK2670 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:15 (YKO) Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı 13:30

30/12/2016 TK2671 (YKO) Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı 14:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:55

30/12/2016 TK2674 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:35 (MQM) Mardin Havalimanı 09:30

30/12/2016 TK2675 (MQM) Mardin Havalimanı 10:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:50

30/12/2016 TK2684 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:10 (BAL) Batman Havalimanı 17:20

30/12/2016 TK2685 (BAL) Batman Havalimanı 18:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:45

30/12/2016 TK2692 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:00 (MSR) Muş Havalimanı 16:10

30/12/2016 TK2693 (MSR) Muş Havalimanı 17:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:40

30/12/2016 TK2730 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:50 (AJI) Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanı 16:10

30/12/2016 TK2731 (AJI) Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanı 17:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:45

30/12/2016 TK2736 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:50 (KFS) Kastamonu Havalimanı 12:05

30/12/2016 TK2737 (KFS) Kastamonu Havalimanı 13:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:15

30/12/2016 TK2746 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:30 (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı 15:40

30/12/2016 TK2747 (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı 16:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:10

30/12/2016 TK2808 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:35 (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı 16:05

30/12/2016 TK2809 (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı 17:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:50

30/12/2016 TK2827 (TZX) Trabzon Havalimanı 10:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:30

30/12/2016 TK2828 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:55 (TZX) Trabzon Havalimanı 13:40

30/12/2016 TK2830 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:00 (TZX) Trabzon Havalimanı 22:55

30/12/2016 TK2833 (TZX) Trabzon Havalimanı 21:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:50

30/12/2016 TK2836 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:45 (TZX) Trabzon Havalimanı 01:30

30/12/2016 TK2842 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:30 (NOP) Sinop Havalimanı 12:05

30/12/2016 TK2843 (NOP) Sinop Havalimanı 13:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:25

30/12/2016 TK2852 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:15 (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı 18:05

30/12/2016 TK2853 (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı 19:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:00

30/12/2016 TK2860 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:05 (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 14:25

30/12/2016 TK2861 (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 15:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:35

30/12/2016 TK0146 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 00:05 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 04:20

30/12/2016 TK7297 (ASR) Kayseri Havalimanı 22:20 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 23:45

30/12/2016 TK7296 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 20:25 (ASR) Kayseri Havalimanı 21:50

30/12/2016 TK7270 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:00 (GZT) Gaziantep Havalimanı 08:35

30/12/2016 TK7271 (GZT) Gaziantep Havalimanı 09:05 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:45

30/12/2016 TK7240 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:30 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 08:40

30/12/2016 TK7243 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 09:30 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:35

30/12/2016 TK2903 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 07:00 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 08:05

30/12/2016 TK2908 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:30 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 11:45

30/12/2016 TK7292 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:00 (ASR) Kayseri Havalimanı 08:25

30/12/2016 TK7293 (ASR) Kayseri Havalimanı 08:55 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:15

30/12/2016 TK7244 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 12:30 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 13:30

30/12/2016 TK7241 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 06:30 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:40

30/12/2016 TK7258 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 23:05 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 00:10

30/12/2016 TK0764 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:00 (KWI) Kuveyt Havalimanı 01:50

30/12/2016 TK0147 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 05:50 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:05

30/12/2016 TK7210 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:15 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 09:10

30/12/2016 TK7211 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 09:40 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 11:35

30/12/2016 TK0899 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 06:20 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 09:15

30/12/2016 TK0765 (KWI) Kuveyt Havalimanı 04:00 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 08:05

31/12/2016 TK0141 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 01:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:35

31/12/2016 TK0305 (EBL) Erbil Havalimanı 02:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:50

31/12/2016 TK0773 (KWI) Kuveyt Havalimanı 02:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:40

31/12/2016 TK1041 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:20 (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı 01:35

31/12/2016 TK1042 (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı 06:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:35

31/12/2016 TK1330 (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı 06:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:00

31/12/2016 TK1890 (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı 07:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:25

31/12/2016 TK2043 (KYA) Konya Havalimanı 07:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:35

31/12/2016 TK2055 (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı 08:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:55

31/12/2016 TK2229 (GZT) Gaziantep Havalimanı 00:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:00

31/12/2016 TK2476 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:40 (ADA) Adana Havalimanı 04:15

31/12/2016 TK2581 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 06:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:35

31/12/2016 TK2597 (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı 00:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:10

31/12/2016 TK2839 (TZX) Trabzon Havalimanı 07:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:30

31/12/2016 TK2856 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:20 (MZH) Amasya - Merzifon Havalimanı 01:50

31/12/2016 TK2857 (MZH) Amasya - Merzifon Havalimanı 06:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:25

31/12/2016 TK2934 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 00:10 (AYT) Antalya Havalimanı 01:25

31/12/2016 TK7241 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 06:30 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:40

31/12/2016 TK0765 (KWI) Kuveyt Havalimanı 04:00 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 08:05

31/12/2016 TK2921 (AYT) Antalya Havalimanı 07:55 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 09:10

