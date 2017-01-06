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THY 192 seferini iptal etti

İstanbul’da bu akşam başlaması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Türk Hava Yolları yarın karşılıklı olarak yapması gereken 192 seferini iptal etti.

THY 192 seferini iptal etti

06 Ocak 2017 12:15

Meteoroloji’nin hafta sonu İstanbul için yaptığı kar yağışı ve olumsuz hava koşulları uyarısı nedeniyle Türk Hava Yolları 192 seferini iptal etti. İptal ettiği seferleri resmi internet sitesinden duyuran THY, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirmişti. 

Tuncer Cengiz
İSTANBUL


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