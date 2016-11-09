THY'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Toplam gelirler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 22 milyar 70 milyon TL’ye ulaştı. Temmuz-Eylül döneminde ise 8 milyar 662 milyon TL toplam gelir elde edildi. Temmuz ayında revize edilen Bütçe ile karşılaştırıldığında, Temmuz-Eylül döneminde THY’nin 762 milyon TL (yaklaşık 250 milyon dolar) olarak gerçekleşen esas faaliyet kârı beklenenin üzerinde gerçekleşti. Türk Hava Yolları sektördeki yoğun rekabete, Türkiye’ye ve Avrupa’ya direkt yolcu trafiğini doğrudan etkileyen jeopolitik istikrarsızlıklara rağmen 2016 yılının ilk dokuz ayında yüzde 14 kapasite (arz edilen koltuk km) artışı gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük uçuş ağına sahip olması ve ikincil şehirlere uçabilme yeteneği sayesinde Türk Hava Yolları aktif kapasite yönetimi uygulayarak, transfer potansiyeli yüksek noktalarda da kapasiteyi artırmak, hızlı kararlarla network katkısı yüksek yeni hatlar açmak gibi birçok önlem aldı.

Türk Hava Yolları yılın ilk 9 ayı için bütçelenen dış hat yolcu gelirlerinden daha fazla gelir üretmeyi başardı. Bu başarıda direkt yolcu azalışına rağmen yüzde 18 artan transfer yolcu sayısının katkısı oldu. Kargo operasyonlarında da artan hizmet kalitesi ile birlikte yılın ilk 9 ayında kargo gelirleri yüzde 11'lik artış göstererek 2 milyar 87 milyon TL’ye ulaştı. Türk Hava Yolları’nın taşıdığı yolcu sayısı Eylül sonu itibariyle yüzde 4 artarak 48,3 milyona ulaştı. İcra ettiği 357 bin sefer ile uzun vadeli büyüme stratejisi çerçevesinde ilerleyen Türk Hava Yolları, aktif büyüklüğünü yüzde 17 artırarak 55 milyar 716 milyon TL seviyesine taşıdı. Türk Hava Yolları, birim giderlerini yüzde 7 azaltarak rakip hava yolları arasında en düşük birim gidere sahip hava yolu olma özelliğini sürdürmüştür. Bu başarıda ilk dokuz aylık dönemde alınan tasarruf tedbirleri önemli katkı sağlamıştır. Operasyonel, sabit ve endirekt giderlerde bütçelenenden daha düşük seviyelere, hizmet kalitesinden ödün vermeden, ulaşılarak operasyonlara kesintisiz devam edilmesi, öngörülen gider tasarruf planının başarıyla uygulandığını göstermektedir. 2016 yılında Atlanta, Panama, Bogota ve Seyşeller gibi birçok yeni hatta uçmaya başlayan Türk Hava Yolları bugün itibariyle 117 ülkede, 49’u yurtiçi, 243’ü yurtdışı olmak üzere toplam 292 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. Dünyanın en genç filoları arasında olan Türk Hava Yolları filosu 2016 yılında halihazırda teslim alınan 43 uçakla birlikte bugün itibariyle 237 dar gövde, 86 geniş gövde ve 13 kargo uçağı olmak üzere toplam 336 uçaktan oluşmaktadır. Türk Hava Yolları uzun vadeli büyüme stratejisi çerçevesinde, İstanbul’un doğal bir aktarma merkezi olmasından kaynaklanan coğrafi avantajından yararlanarak 500 uçaklık filo büyüklüğü ile yüzde 3’ün üzerinde global pazar payını hedeflemektedir. Bu amaçla verilen siparişler dahilinde 2016 yılında 43 yeni uçak teslim almış olan Türk Hava Yolları bu büyüme ile 2016 yılı sonunda global pazar payını yüzde 2,0 seviyesine çıkarmış olacaktır. Satışlarının yüzde 76’sından fazlasını yurt dışında gerçekleştirerek Türkiye’nin en büyük ihracatçısı konumunda olan Türk Hava Yolları, 2016 yılı için hedeflediği nakit yaratma potansiyelini koruyarak sağlıklı büyümesine kontrollü bir şekilde devam etmektedir."