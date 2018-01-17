Diğer
Kategoriler

THY, Air Moldova ile ortak uçuş anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları, Air Moldova ile 29 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kod paylaşımı anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Türk Hava Yolları ve Air Moldova, İstanbul-Kişinev hattında karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi uçuş kodunu koyabilecek.

THY, Air Moldova ile ortak uçuş anlaşması imzaladı

17 Ocak 2018 11:38

Türk Hava Yolları, Air Moldova ile 29 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kod paylaşımı anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Türk Hava Yolları ve Air Moldova, İstanbul - Kişinev hattında karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi uçuş kodunu koyabilecek. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu anlaşmayla yolcuların daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabileceğini söyledi.

Kod paylaşımı anlaşmasıyla ilgili görüş beyan eden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; “Air Moldova ile ortak uçuş partneri olmak bizim için memnuniyet verici. İnanıyoruz ki bu anlaşma Air Moldova ile halihazırda süregelen iyi ilişkilerimize katkı sağlayacak ve ayrıca ticari işbirliğimizi de bir adım öteye taşıyacaktır. Anlaşmanın hayata geçirilmesi sonrasında düzenlenecek ortak uçuşlar sayesinde yolcularımızın daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabilecek olmaları ise uçuş konforlarını daha da artıran önemli bir imkan olacaktır” dedi.
Air Moldova Genel Müdürü Iulian Scorpan ise; “Air Moldova olarak Türk Hava Yolları ile uzun dönemdir devam eden işbirliğimizi bu kod paylaşımı anlaşması ile bir üst seviyeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğine büyük değer veriyor ve mevcut yolcu portföyümüze ilave olarak sunacağımız seyahat çözümleri ile yatırımımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, iş çevrelerine de Moldova ve Türkiye’deki yatırımlarını hayata geçirip, geliştirmeleri adına teşvik sağlamayı umuyoruz’’ şeklinde görüş bildirdi.

Başlangıçta her iki havayolu, İstanbul - Kişinev v.v. hattında karşılıklı olarak birbirlerinin seferlerine kendi kodlarını koyabilecekler. Ayrıca, imzalanan bu anlaşmanın, işbirliği kapsamında atılacak ilave adımlarla birlikte önümüzdeki dönemde geliştirilmesi de hedeflenmekte. Her iki havayolu şirketinin birbirini tamamlayan tarife yapısı göz önüne alındığında yolcular, İstanbul ve Kişinev çıkışlı Türk Hava Yolları ve Air Moldova ortak uçuşları sayesinde bölgede güvenli bir şekilde bağlantı uçuşlardan yararlanabilecekler. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: Air Moldova, THY

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç