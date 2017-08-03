THY bebekli yolcular için seyahat kiti hazırladı

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THY), uzun hat uçuşlarında seyahat edecek bebekli yolcular için seyahat kiti hazırladı. Şirketten yapılan açıklamada, 0-2 yaş arası bebeklerin ve ailelerinin ihtiyaçları incelenerek hazırlanan bebek seyahat kiti, Ağustos ayı itibariyle kıtalar arası uçuşlarda seyahat eden bebekli yolculara sunulmaya başlandı. Özel olarak tasarlanan bir çanta ile hazırlanan bebek seyahat kitinin içerisinde; alt değiştirme örtüsü, tek kullanımlık mama önlüğü, pişik kremi, bebek losyonu, bebek şampuanı, yenidoğan ıslak pamuk mendili ve göğüs pedi yer alıyor.

Paraben, alkol, boya, SLS ve SLES (zararlı kimyasallar) içermeyen ürünler, bebek cildinin hassasiyeti göz önünde bulundurularak üretildi.

