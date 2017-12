THY, büyümek için 3'üncü Havalimanını bekliyor

Burada açıklamalarda bulunan Ekşi, esas büyümenin 2019 yılında olacağını belirterek, "Çünkü 2019 yılında biz yeni nesil geniş gövdeli uçaklarımızı almaya başlayacağız. Dolayısıyla daha uzak hatlarda da yeni destinasyon noktalarına da ulaşmış olacağız" dedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) başarılı bir yıl geçirmesinde pay sahibi olan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu başarının hikâyesini İHA mikrofonlarına anlattı.

Yaşanan onca sıkıntıya rağmen 2017 yılının Türk Hava Yolları için çok güzel geçtiğini söyleyen Ekşi, “2017 yılı THY olarak çok güzel geçti. Yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle tamamlayacakmışız gibi görünüyor. Kesin sonuçları 15-20 gün içerisinde açıklarız. Son üç çeyrekte de açıkladığımız gibi rekor bir finansal sonuç elde ettik. Dolayısıyla bu THY'yi yolcuları tarafından tekrar tercih edildiğinin bir göstergesi. Bu da THY'nin gücünü gösteriyor. Hem de ülkemizin istikrarıyla beraber, Türkiye büyüdüğü için THY'nin de büyüdüğünü gösteriyor” dedi.

"THY’nın asıl büyümesi 3'üncü havalimanında olacak"

Atatürk Havalimanı'nın uzun zamandır kapasite sıkıntı ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Ekşi, “2018 yılı bütçemizi tamamladık. Yönetim kurulumuza da arz ettik. 2018'de bütün rakamlar, 2017'den daha iyi görünüyor. Rezervasyonlarda çok iyi görünüyor. Ülkenin de algısının çok iyi şekilde düzeldiğini görüyoruz. Turizmin artık ülkemize döndüğünü görüyoruz. THY olarak 2018'de çok güzel neticeler bekliyoruz. Tabi THY, 2018 yılında yolcu sayısını büyütmekle değil aynı zamanda hizmetlerini daha kaliteli hale getirecektir. 2017'den aldığımız güçle kalitemizin son noktasına kadar yolcularımızı daha memnun etmek için çalışacağız. Aynı zaman 2018'de üçüncü havalimanına taşınacağız. Binalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 29 Ekim'de her şeyi ile hazır olacak şekilde üçüncü havalimanına varacağız. Orayı sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü bir her sene yüze 9-10 gibi büyüme gerçekleştiriyoruz. Atatürk Havalimanı uzun zamandır kapasite sıkıntı ile karşı karşıya. Üçüncü havalimanında kapasite sıkıntısı olmayacağı için, Türk Hava Yolları büyüyecek. Şu anda yolcu sayımız 73 milyon civarında.3'üncü Havalimanına taşındıktan sonra bu rakam 80 milyonu geçecek. Bu Türkiye’nin nüfusu yani Türkiye’yi taşımış olacağız. THY büyümesini çok daha fazla destekleyecek bir havalimanına gideceğiz. Yolcularımız çok daha rahat gidecekler. Havada ve yerde fazla beklemeyecekler. Dolayısıyla biz daha az yakıt yakacağız. Yolcularımızı daha çok memnun edeceğiz. Yolcularımız da üçüncü havalimanıyla gurur duyacaklar” diye konuştu.

“THY, 2019 yılında geniş gövdeli uçaklarını almaya başlayacak”

Türk Hava Yolları'nın asıl büyümesinin 2019’da olacağını söyleyen Ekşi, “Biz 2018'de de 4 veya 5 hattımızı açacağız. Bu yönetim kurulumuza da sunuldu. Ama esas büyüme tabi 2019 yılından itibaren olması gerekiyor. Çünkü 2019 yılında biz yeni nesil geniş gövdeli uçaklarımızı almaya başlayacağız. Dolayısıyla daha uzak hatlarda da yeni destinasyon noktalarına da ulaşmış olacağız. 2018 yılında hemen hemen aynı filomuza sahip olacağız. Mevcut hatlarımız da daha derinleşmeye çalışacağız. 2019'da yeni uçaklarımızla birlikte yeni destinasyonlar gelecek” ifadelerini kullandı.

“Avusturalya’ya uçmayı yeni nesil uçaklarımızı alınca değerlendireceğiz”

Türk Hava Yollarının Avusturalya’ya uçmasının çok konuşulduğunu söyleyen Ekşi, “Biliyorsunuz Avustralya hattı uçağın menziliyle alakalı. Dolayısıyla şuanda ki uçaklarımızın menzili ile oraya ulaşmamız mümkün değil. Yeni nesil büyük gövdeli uçaklar aldığımızda bu durumu tekrar değerlendireceğiz. Avustralya şuanda gündemimizde yok ama şu demek değil. Biz Avustralya'ya yolcu taşıyoruz. Nasıl taşıyoruz. Codeshare anlaşmasıyla diğer havayollarıyla yaptığımız işbirliğiyle taşıyoruz. Dolayısıyla biz dünyanın bir çok noktasına Star Alliance üyeliğimizle yaptığımız anlaşmalarla biz fiilen uçmasak da yolcumuzu oraya götürüyoruz. Anlaşmalı olduğumuz havayolu şirketleri yolcularımızı THY'nin sorumluluğunda oraya kadar götürülüyor” şeklinde konuştu.

“3'üncü havalimanı bittiğinde bizde yeni evimizde olacağız”

3'üncü havalimanının bittiği tarihte tüm taşınma işlerinin tamamlanacağını söyleyen Ekşi, “3'üncü havalimanına taşınmak için yoğun çaba harcıyoruz. Binalarımızın yapımı devam ediyor. 3'üncü Havalimanı bittiğinde biz de yeni evimizde olacağız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Havalimanı inşaatı bitince bizde bizim binalarımızda bitecek. Bu yıl tüm personelimizi 3'üncü Havalimanına götüreceğiz. 2018 yılında önce tüm personele bir eğitim vereceğiz . Sonra götürüp 3'üncü Havalimanını gezdireceğiz. Terminalle alakalı olan personele terminali, apronla alakalı olanları aprona götüreceğiz. Buna farkındalık eğitimi diyoruz. Çünkü oraya geçtiği zaman havalimanını tanıyor olması gerekiyor” dedi.

Bilal Ekşi’den personele yeni yıl kutlaması

Atatürk Havalimanı'ndaki THY ekip odasını ziyaret ederek personelin yeni yılını kutlayan Bilal Ekşi, “2017 yılının çok güzel bir yıl olarak geçtiğini söyleyebilirim. Hem operasyon olarak hem de finansal sonuçlar olarak. 2017 yılı THY'nin yeniden take off'a geçtiği bir yıl oldu.

Bunu da her birinizin tek tek katkıları var. Her birinize çok teşekkür ederim. 2017 yılı resmi sonuçları açıkladığında bu şirketle tekrar gurur duyacaksınız. Bu gurur hepinizin. Hepinizin katkısı oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. 2018 yılı inşallah şuan ki veriler çok daha iyi olacağımızı gösteriyor. Ön Rezervasyonlar 2017'den de daha iyi neticeler alacağımızı gösteriyor. Bu şu demek tabi. daha fazla yolcu demek. Daha fazla yolcu demek sizlere daha fazla yorulması demek. Daha fazla gayret göstermesi demek. Ama bununla alakalı tüm önlemler alınıyor. Kabin, kokpitte yeni istihdamlar yaptık. Büyük oranda da kokpit tamamlandı gibi. Kabinde de süreçler devam ediyor. 2017 yılında ki bazı bütçe sebepleriyle yaptığımız azaltmalar geriye dönecek. Dolayısıyla sizlerin iş yükü biraz daha azalacak. O yüzden her zaman göstermiş olduğunuz sevecenliği çok daha arttıracağınızı düşünüyorum“ dedi.

2018 yılında kendileri açısından en büyük değişimin, üçüncü havalimanına taşınmak olacağını söyleyen Ekşi, “2017 yılında operasyondaki durumumuz 2016'dan çok daha iyi durumda. 2018'de çok daha iyi noktaya geleceğiz. 2018 yılı bütçemizi yaptık. Çok güzel bir bütçe oldu. İnşallah bugün yarın KAP'a açıklanır. Dolayısıyla bize memnun edecek bir bütçe. Tabi bize ilave ödevler getiriyor. Bütçemize daha fazla sahip çıkacağız. Giderlerimizi daha iyi kontrol edeceğiz. Gelirlerimizi artıracağız. Bununla alakalı olarak özellikle çalışanlarımızın fikirlerini yönetime ortak etmek için öneri sistemi getirdik. Çok da iyi neticeler aldık. 9 binin üzerinde öneri havuzda duruyor. Bunun yaklaşık 600'ü faliyete geçti. Dolayısıyla 2018'de önerilerinizi hayata geçirmeye çalışacağız. Bu şirketi daha fazla sahiplenmenize yol açacak. Hem de bu önerilerle şirketimiz başka bir yere varacak. 2018 yılında bizim açımızdan en büyük değişim, üçüncü havalimanına taşınmak olacak” dedi.

Pilot ve kabin memurlarının tek tek elini sıkarak yeni yıllarını kutlayan Ekşi, daha sonra THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak ve kabin memirları ile birlikte pasta kesti.

Tuncer Cengiz