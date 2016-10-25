Edinilen bilgilere göre THY’nin İstanbul-New York seferi için ABD’de bulunan kabin memuru Eda Özdemir, New York’ta kaldığı otel odasında ölü bulundu. Özdemir’e ulaşamayan ekip arkadaşları kaldığı odaya gittiğinde cansız bedenine ulaştı. Olay yerine gelen Amerikalı polisler inceleme başlattı.

THY’DEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada “Kabin memuru E.Ö. yatı seferi için bulunduğu New York’ta otel odasında ölü olarak bulundu. Konuyla ilgili henüz detaylı bilgi mevcut değildir. Cenazesi şu anda New York’ta yapılacak otopsi sonrası detaylı bilgi belli olacak. E.Ö. 31 yaşında, 8 yıldır kabin memuru olarak görev yapıyordu” denildi.

Yapılan incelemelerin ardından Eda Özdemir’in cenazesi Türkiye’ye gönderilecek.