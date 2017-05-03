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THY Euroleague Final-Four’da maçların saatleri belli oldu

İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four’un programı açıklandı.

THY Euroleague Final-Fourda maçların saatleri belli oldu

03 Mayıs 2017 10:47

2016-2017 sezonu THY Euroleague Final-Four organizasyonu İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecekken, turnuvanın programı da belli oldu.
19-21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak turnuvada son 4’e Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos kalmıştı. Fenerbahçe yarı finalde Real Madrid ile 21.30’da karşılaşacak. CSKA Moskova ile Olympiaskos arasındaki maç ise 18.30’da başlayacak.
THY Euroleague Final-Four’un programı şöyle:

19 Mayıs Cuma
18.30 Olympiakos - CSKA Moskova
21.30 Fenerbahçe - Real Madrid

21 Mayıs Pazar
18.00 3.’lük maçı
21.00 Final maçı

Oğuzhan Ort 

 

Etiketler: THY Euroleague


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