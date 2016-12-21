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THY Euroleague’de 14. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 14. haftanın açılış maçında Galatasaray Odeabank, yarın Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile karşılaşacak.

THY Euroleaguede 14. hafta heyecanı

21 Aralık 2016 11:00

THY Euroelague’de 14. hafta heyecanı yarın ve 23 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Türk derbisine sahne olacak mücadelede Galatasaray Odeabank, evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile oynayacakken, Darüşşafaka Doğuş da Maccabi FOX Tel Aviv’i ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise FC Barcelona Lassa ile EA7 Olimpia Milano İspanya'da karşılaşacak.
THY Euroleague’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

22 Aralık Perşembe
20.00 Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes
21.00 Kızılyıldız - Real Madrid
21.00 Zalgiris Kaunas - UNICS Kazan
22.00 Brose Baskets Bamberg - Olympiakos

23 Aralık Cuma
20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe
20.45 Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX Tel Aviv
22.15 Panathinaikos Superfoods - Baskonia
23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano 

Oğuzhan Ort


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