Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı

THY Euroleague normal sezon ikinci yarı açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Odeabank’ı konuk edecek.

THY Euroleaguede 16. hafta heyecanı

04 Ocak 2017 12:48

THY Euroleague normal sezon ikinci yarının ilk haftası olan 16. hafta heyecanı yarın ve 6 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes sahasında Galatasaray Odeabank’ı konuk edecek. Fenerbahçe ise İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano’yu sahasında ağırlarken, Darrüşafaka Doğuş İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşacak. THY Euroleague normal sezon ikinci yarının ilk haftasında haftanın kapanış mücadelesi Real Madrid - Cska Moskova karşılaşması olacak.
THY Euroleague’de 16. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

5 Ocak Perşembe
20.30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank
22.00 Brose Baskets Bamberg - FC Barcelona Lassa
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Doğuş
23.00 Baskonia - UNICS Kazan

6 Ocak Cuma
20.45 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano
21.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız
22.00 Olympiakos - Panathinaikos Superfoods
23.00 Real Madrid - CSKA Moskova 

Etiketler: Euroleague


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç