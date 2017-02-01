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THY Euroleague’de 21. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 21. hafta açılış maçında UNICS Kazan yarın sahasında Olympiakos ile karşılaşacak.

THY Euroleaguede 21. hafta heyecanı

01 Şubat 2017 10:41

THY Euroleague’in 21. hafta heyecanı yarın ve 3 Şubat Cuma günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, evinde CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecekken, Darüşşafaka Doğuş İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile oynayacak. Galatasaray Odeabank ise Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile mücadele edecekken, Anadolu Efes ise Sırbistan ekibi Kızılyıldız’a konuk olacak.

THY Euroleague’in 21. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

2 Şubat Perşembe
19.00 UNICS Kazan - Olympiakos
20.45 Fenerbahçe - CSKA Moskova
21.00 Zalgiris Kaunas - FC Barcelona Lassa
22.00 Brose Baskets Bamberg - Maccabi FOX Tel Aviv
22.45 EA7 Olimpia Milano - Darüşşafaka Doğuş

3 Şubat Cuma
20.00 Galatasaray Odeabank - Panathinaikos Superfoods
22.30 Baskonia - Real Madrid
22.45 Kızılyıldız- Anadolu Efes 


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