THY Euroleague’de 22. hafta programı

THY Euroleague’de 22. hafta heyecanı yarın ve 9 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Maccabi FOX Tel Aviv, İsrail’de İspanyol ekibi FC Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Lider CSKA Moskova, deplasmanda Valencia Basket ile oynayacakken, Anadolu Efes de Unicaja Malaga’ya konuk olacak. Fenerbahçe Doğuş, Alman temsilcisi Brose Baskets Bamberg ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya gelecekken, haftanın kapanış maçında ise Real Madrid ile Olympiakos İspanya’da mücadele edecek.

THY Euroleague’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - FC Barcelona Lassa

22.15 Panathinaikos - Saski Baskonia SAD

22.30 Valencia Basket - CSKA Moskova

22.45 Unicaja Malaga - Anadolu Efes

9 Şubat Cuma

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Brose Baskets Bamberg

21.00 Kızılyıldız - EA7 Olimpia Milano

21.00 Zalgiris Kaunas - BC Khimki Moskova

22.45 Real Madrid - Olympiakos

Oğuzhan Ort