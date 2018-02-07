THY Euroleague’de 22. hafta programı

THY Euroleague’de 22. hafta heyecanı yarın ve 9 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Maccabi FOX Tel Aviv, İsrail’de İspanyol ekibi FC Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Lider CSKA Moskova, deplasmanda Valencia Basket ile oynayacakken, Anadolu Efes de Unicaja Malaga’ya konuk olacak. Fenerbahçe Doğuş, Alman temsilcisi Brose Baskets Bamberg ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya gelecekken, haftanın kapanış maçında ise Real Madrid ile Olympiakos İspanya’da mücadele edecek.
THY Euroleague’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - FC Barcelona Lassa
22.15 Panathinaikos - Saski Baskonia SAD
22.30 Valencia Basket - CSKA Moskova
22.45 Unicaja Malaga - Anadolu Efes
9 Şubat Cuma
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Brose Baskets Bamberg
21.00 Kızılyıldız - EA7 Olimpia Milano
21.00 Zalgiris Kaunas - BC Khimki Moskova
22.45 Real Madrid - Olympiakos
Oğuzhan Ort