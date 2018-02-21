THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı yarın ve 23 Şubat Cuma günü oynanacak toplam 8 karşılaşma ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında Rus ekibi CSKA Moskova, İspanyol temsilcisi Saski Baskonia’yı ağırlayacak. Fenerbahçe Doğuş, evinde İtalyan EA7 Olimpia Milano ile oynayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu’nda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise derbi heyecanı olacak. İspanya derbisinde FC Barcelona Lassa, Real Madrid’i konuk edecek.

THY Euroleague’in 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Saski Baskonia

20.45 Fenerbahçe Doğuş - EA7 Olimpia Milano

22.00 Olympiakos - Valencia Basket

22.45 Unicaja Malaga - Maccabi FOX Tel Aviv

23 Şubat Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos

20.30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas

22.45 Brose Baskets Bamberg - Kızılyıldız

23.00 FC Barcelona Lassa - Real Madrid