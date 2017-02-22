THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Galatasaray Odeabank deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacakken, Darüşşafaka Doğuş İspanya deplasmanında Real Madrid ile oynayacak. Fenerbahçe ise Ülker Arena’da Yunan ekibi Olympiakos’u ağırlayacakken, Anadolu Efes sahasında İspanyol ekibi Baskonia ile mücadele edecek.
THY Euroleague’in 23. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
23 Şubat Perşembe
20.00 CSKA Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv
20.45 Fenerbahçe - Olympiakos
21.00 Kızılyıldız - Galatasaray Odeabank
22.45 Olimpia Milano - FC Barcelona Lassa
24 Şubat Cuma
20.00 Anadolu Efes - Baskonia
22.00 Brose Baskets Bamberg - Zalgiris Kaunas
22.15 Panathinaikos Superfoods - UNICS Kazan
23.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş