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THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı! Fenerbahçe - Olympiakos maçı yarın

THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı yarın oynanacak CSKA Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv karşılaşması ile başlayacak.

THY Euroleaguede 23. hafta heyecanı! Fenerbahçe - Olympiakos maçı yarın

22 Şubat 2017 11:14

THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Galatasaray Odeabank deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacakken, Darüşşafaka Doğuş İspanya deplasmanında Real Madrid ile oynayacak. Fenerbahçe ise Ülker Arena’da Yunan ekibi Olympiakos’u ağırlayacakken, Anadolu Efes sahasında İspanyol ekibi Baskonia ile mücadele edecek.

THY Euroleague’in 23. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

23 Şubat Perşembe

20.00 CSKA Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv
20.45 Fenerbahçe - Olympiakos
21.00 Kızılyıldız - Galatasaray Odeabank
22.45 Olimpia Milano - FC Barcelona Lassa

24 Şubat Cuma

20.00 Anadolu Efes - Baskonia
22.00 Brose Baskets Bamberg - Zalgiris Kaunas
22.15 Panathinaikos Superfoods - UNICS Kazan
23.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş 

Etiketler: Anadolu Efes, Baskonia, THY Euroleague


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