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THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 29. haftasında yarın Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Khimki Moskova ile, Anadolu Efes de evinde Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleaguede 29. hafta heyecanı

28 Mart 2018 09:59

THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı yarın ve 30 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Khimki Moskova ile oynayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu’nda FC Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Panathinaikos, Valencia Basket’i ağırlayacak. 

THY Euroleague’de 29. Haftanın TSİ programını şöyle:

Yarın 

18.45 Khimki Moskova - Fenerbahçe Doğuş
20.45 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa
21.00 Brose Baskets Bamberg - EA7 Olimpia Milano
22.00 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX Tel Aviv

30 Mart Cuma 

19.00 Unicaja Malaga - Olympiakos
20.00 Kızılyıldız - Real Madrid
20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova
21.15 Panathinaikos - Valencia Basket  

Oğuzhan Ort

Etiketler: Euroleague

 

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