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THY Euroleague’de 3. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 3. hafta heyecanı yarın oynanacak Unics Kazan - Darüşşafaka Doğuş maçıyla başlayacak.

THY Euroleaguede 3. hafta heyecanı

24 Ekim 2016 12:30

THY Euroleague’de 3. hafta karşılaşmaları yarın ve 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Unics Kazan ile karşılaşacak. Yunan ekibi Olympiakos’a 90-66 mağlup olan Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı evinde ağırlarken, Sırp ekibi Kızılyıldız’a Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 83-85 mağlup olan Galatasaray Odeabank ise İsrail deplasmanında Maccabi FOX ile karşılaşacak. İspanyol devi Barcelona Lassa’yı deplasmanda 72-73 mağlup eden Fenerbahçe ise evinde Zalgiris’i ağırlayacak. THY Euroleague’in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

25 Ekim Salı
19.00 Unics Kazan (Rusya) - Darüşşafaka Doğuş
21.00 Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya)
21.00 Olympiakos (Yunanistan) - EA7 Emporio Armani (İtalya)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Baskonia (İspanya)

26 Ekim Çarşamba
20.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Barcelona Lassa (İspanya)
20.45 Fenerbahçe - Zalgiris (Litvanya)
21.00 Brose Bamberg (Almanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
21.05 Maccabi FOX (İsrail) - Galatasaray Odeabank
 

Etiketler: THY Euroleague


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