THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve 26 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçı Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Diğer temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ise İspanya'da FC Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Gran Canaria, CSKA Moskova'yı ağırlayacak.

THY Euroleague'de 4. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe

21.00 Bayern Münih - Saski Baskonia SAD

21.45 EA7 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova

22.00 Olympiakos - Maccabi FOX Tel Aviv

22.00 Real Madrid - Buducnost Podgorica

26 Ekim Cuma

20.15 Darüşşafaka Tekfen - FC Barcelona Lassa

21.00 Panathinaikos - Zalgiris Kaunas

22.30 Gran Canaria - CSKA Moskova

Oğuzhan Ort