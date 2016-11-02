THY Euroleague’de 5. hafta karşılaşmaları bugün ve 3-4 Kasım tarihlerinde oynanacak. Haftanın açılış maçında THY Euroleague’de 4’te 4 yapan Fenerbahçe, evinde Unics Kazan’ı ağırlayacak. Geçen hafta Abdi İpekçi Arena’da ezeli rakibi Fenerbahçe’ye 103-87 mağlup olan Galatasaray Odeabank ise İspanyol devi Real Madrid’e konuk olacak. Anadolu Efes’e 79-84 yenilen Darüşşafaka Doğuş, Zalgiris Kaunas deplasmanına giderken Anadolu Efes ise evinde Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile mücadele edecek.

Bugün

20.00 Fenerbahçe-Unics Kazan

21.45 Maccabi FOX-Barcelona Lassa

3 Kasım Perşembe

22.00 Brose Bamberg-EA7 Emporio Armani

23.00 Olympiakos-CSKA Moskova

23.00 Real Madrid-Galatasaray Odeabank

4 Kasım Cuma

20.00 Zalgiris Kaunas-Darüşşafaka Doğuş

20.45 Anadolu Efes-Panathinaikos Superfoods

21.00 Kızılyıldız MTS-Baskonia