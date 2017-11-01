THY Euroleague’de 5. hafta heyecanı yarın ve 3 Kasım Cuma günü oynanacak olan karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız, sahasında Alman ekibi Brose Baskets Bamberg ile mücadele edecek. Fenerbahçe Doğuş, sahasında İspanyol ekibi Valencia Baskets ile karşı karşıya gelirken, Anadolu Efes ise bir diğer İspanyol ekibi olan Unicaja Malaga’yı konuk edecek.

THY Euroleague’in 5. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Kızılyıldız - Brose Baskets Bamberg

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Valencia Basket

22.00 Saski Baskonia SAD - Panathinaikos

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - EA7 Olimpia Milano

23.00 Real Madrid - BC Khimky

3 Kasım Cuma

20.30 Anadolu Efes - Unicaja Malaga

21.00 CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas

23.00 Barcelona Lassa - Olympiakos

Bora Akyol