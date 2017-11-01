THY Euroleague’de 5. hafta heyecanı yarın ve 3 Kasım Cuma günü oynanacak olan karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız, sahasında Alman ekibi Brose Baskets Bamberg ile mücadele edecek. Fenerbahçe Doğuş, sahasında İspanyol ekibi Valencia Baskets ile karşı karşıya gelirken, Anadolu Efes ise bir diğer İspanyol ekibi olan Unicaja Malaga’yı konuk edecek.
THY Euroleague’in 5. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı şu şekilde:
Yarın
20.00 Kızılyıldız - Brose Baskets Bamberg
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Valencia Basket
22.00 Saski Baskonia SAD - Panathinaikos
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - EA7 Olimpia Milano
23.00 Real Madrid - BC Khimky
3 Kasım Cuma
20.30 Anadolu Efes - Unicaja Malaga
21.00 CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas
23.00 Barcelona Lassa - Olympiakos
Bora Akyol