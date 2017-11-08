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THY Euroleague’de 6. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 6. hafta yarın CSKA Moskova ile Valencia'nın Rusya'da oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleaguede 6. hafta heyecanı

08 Kasım 2017 12:02

THY Euroleague’de 6. hafta heyecanı, yarın ve 10 Kasım Perşembe günü oynanacak müsabakalar ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında CSKA Moskova, Valencia'yı ağırlayacak. Real Madrid, İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya gelecekken, Anadolu Efes de Barcelona Lassa'ya konuk olacak. Fenerbahçe Doğuş, Almanya'da Brose Bamberg ile mücadele edecekken, haftanın kapanış maçında ise Unicaja Malaha ile Kızılyıldız oynayacak.

THY Euroleague’in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Valencia
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
23.00 Barcelona Lassa - Anadolu Efes

10 Kasım Cuma

20.00 Khimki - Baskonia
22.00 Brose Bamberg - Fenerbahçe Doğuş
22.00 Olympiakos - Panathinaikos Superfoods
22.45 Unicaja Malaga - Kızılyıldız  ,

Oğuzhan Ort

Etiketler: Euroleague, fenerbahçe

 

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