THY Euroleague’de 6. hafta heyecanı, yarın ve 10 Kasım Perşembe günü oynanacak müsabakalar ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında CSKA Moskova, Valencia'yı ağırlayacak. Real Madrid, İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya gelecekken, Anadolu Efes de Barcelona Lassa'ya konuk olacak. Fenerbahçe Doğuş, Almanya'da Brose Bamberg ile mücadele edecekken, haftanın kapanış maçında ise Unicaja Malaha ile Kızılyıldız oynayacak.

THY Euroleague’in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Valencia

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

23.00 Barcelona Lassa - Anadolu Efes

10 Kasım Cuma

20.00 Khimki - Baskonia

22.00 Brose Bamberg - Fenerbahçe Doğuş

22.00 Olympiakos - Panathinaikos Superfoods

22.45 Unicaja Malaga - Kızılyıldız ,

Oğuzhan Ort