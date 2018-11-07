THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı...

THY Euroleague'de normal sezon 6. hafta heyecanı yarın ve 9 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Darüşşafaka Tekfen, Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Diğer Türk takımları da haftayı İspanya deplasmanında geçirecek. Anadolu Efes, Gran Canaria ile, Fenerbahçe de Saski Baskonia ile mücadele edecek.

THY Euroleague'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın

22.00 Bayern Münih - Darüşşafaka Tekfen

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid

22.45 EA7 Olimpia Milano - CSKA Moskova

23.45 Gran Canaria - Anadolu Efes

9 Kasım Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - FC Barcelona Lassa

21.00 Buducnost Podgorica - Zalgiris Kaunas

22.00 Panathinaikos - Olympiakos

22.30 Saski Baskonia - Fenerbahçe

Oğuzhan Ort