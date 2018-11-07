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THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı...

THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı...
THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı...

THY Euroleague’in 6. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka deplasmanda oynayacak.

THY Euroleague'de normal sezon 6. hafta heyecanı yarın ve 9 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Darüşşafaka Tekfen, Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Diğer Türk takımları da haftayı İspanya deplasmanında geçirecek. Anadolu Efes, Gran Canaria ile, Fenerbahçe de Saski Baskonia ile mücadele edecek. 

THY Euroleague'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın
22.00 Bayern Münih - Darüşşafaka Tekfen
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid
22.45 EA7 Olimpia Milano - CSKA Moskova
23.45 Gran Canaria - Anadolu Efes

9 Kasım Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - FC Barcelona Lassa
21.00 Buducnost Podgorica - Zalgiris Kaunas
22.00 Panathinaikos - Olympiakos
22.30 Saski Baskonia - Fenerbahçe

Oğuzhan Ort

 

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