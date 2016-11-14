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THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Anadolu Efes - Unics Kazan karşılaşmasıyla başlayacak.

THY Euroleaguede 7. hafta heyecanı

14 Kasım 2016 11:43

THY Euroleague’de 7. hafta karşılaşmaları yarın ve 16 Kasım Cuma günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Unics Kazan’ı ağırlayacak. Geçen hafta, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Olympiakos’u 89-87 yenerek Euroleague’de ilk galibiyetini elde eden Galatasaray Odeabank ise deplasmanda Zalgiris Kaunas’a konuk olacak. İspanyol ekibi Baskonia’ya 86-52 gibi farklı bir skorla mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda Maccabi FOX ile karşılaşırken, Brose Baskets Bamberg’i 72-70 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş da evinde Rus ekibi CSKA Moskova ile oynayacak. THY Euroleague’in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın
20.00 Anadolu Efes (Türkiye) - Unics Kazan (Rusya)
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe (Türkiye)
22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Baskonia (İspanya)

16 Kasım Çarşamba
20.15 Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - CSKA Moskova (Rusya)
21.00 Olympiakos (Yunanistan) - Barcelona Lassa (İspanya)
21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya) - Galatasaray Odeabank (Türkiye)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) 

Etiketler: THY Euroleague


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