THY Euroleague'de 7. haftanın MVP'si Eulis Baez

THY Euroleague'de 7. hafta karşılaşmaları sona ererken Türk takımları oynadıkları maçlardan 2 galibiyet çıkardı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Yunan ekipleri ile oynadıkları karşılaşmaları kazandı. Efes, evinde Panathinaikos'u, Fenerbahçe de deplasmanda Olympiakos'u mağlup etti. Darüşşafaka ise sahasında İtalya temsilcisi AX Olimpia Milano'ya kaybetti.

Lider Real Madrid

Ligde 7 haftanın ardından Real Madrid yenilgisiz ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Madrid'i yenilgisiz CSKA Moskova takip ediyor. Fenerbahçe tek yenilgi ile 3. sırada yer alıyor. Anadolu Efes 5 galibiyetle 5., Darüşşafaka da 1 galibiyetle sonuncu sırada bulunuyor.

Haftanın MVP'si Eulis Baez

Haftanın en değerli oyuncusu ise Gran Canaria'nın Dominik Cumhuriyetli oyuncusu Eulis Baez oldu. Baez, Gran Canaria'nın evinde Maccabi Tel Aviv'i mağlup ettiği maçta 16 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynadı. 36 yaşındaki basketbolcu 32 verimlilik puanı aldı.

THY Euroleague'in 7. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Darüşşafaka Tefken: 92 - AX Olimpia Milano: 98

Buducnost Podgorica: 99 - Saski Baskonia: 84

Olympiakos: 72 - Fenerbahçe: 73

Real Madrid: 79 - Khimki Moskova: 74

Anadolu Efes: 78 - Panathinaikos: 62

Zalgiris Kaunas: 85 - Barcelona Lassa: 88

Bayern Münih: 79 - CSKA Moskova: 93

Gran Canaria: 84 - Maccabi Tel Aviv: 78

Oğuzhan Ort

