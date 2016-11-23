THY Euroleague’de 9. hafta heyecanı yarın ve 25 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Ülker Sports Arena’da Anadolu Efes’i mağlup ederek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Fenerbahçe ise İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de toparlanma sürecine giren Galatasaray Odeabank, Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu’nda İspanyol takımı FC Barcelona Lassa ile mücadele ederken, haftanın kapanış maçında Panathinaikos Superfoods, Darüşşafaka Doğuş’u ağırlayacak.
THY Euroleague’in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı söyle:
24 Kasım Perşembe
20.00 Anadolu Efes - Kızılyıldız
20.45 Olympiakos - Maccabi FOX Tel Aviv
21.00 Zalgiris Kaunas - Brose Baskets Bamberg
22.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe
23.00 Real Madrid - UNICS Kazan
25 Kasım Cuma
20.00 CSKA Moskova - Baskonia
20.00 Galatasaray Odeabank - FC Barcelona Lassa
22.45 Panathinaikos Superfoods - Darüşşafaka Doğuş
Oğuzhan Ort