THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı!

THY Euroleague'de 9. haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Darüşşafaka, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Fenerbahçe de İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde ise FC Barcelona Lassa ile EA7 Olimpia Milano İspanya'da oynayacak.
THY Euroleague'in 9. haftasının TSi programı şöyle:
Yarın
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes
21.45 Olympiakos - Real Madrid
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe
23.30 Gran Canaria - Bayern Münih
23 Kasım Cuma
20.45 Zalgiris Kaunas - BC Khimki Moskova
22.30 Buducnost Podgorica - CSKA Moskova
22.30 Saski Baskonia SAD - Panathinaikos
23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano
Oğuzhan Ort