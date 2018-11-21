THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı!

THY Euroleague'de 9. haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Darüşşafaka, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Fenerbahçe de İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde ise FC Barcelona Lassa ile EA7 Olimpia Milano İspanya'da oynayacak.

THY Euroleague'in 9. haftasının TSi programı şöyle:

Yarın

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes

21.45 Olympiakos - Real Madrid

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe

23.30 Gran Canaria - Bayern Münih

23 Kasım Cuma

20.45 Zalgiris Kaunas - BC Khimki Moskova

22.30 Buducnost Podgorica - CSKA Moskova

22.30 Saski Baskonia SAD - Panathinaikos

23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano

Oğuzhan Ort