THY Euroleague'de derbi haftası

THY Euroleague'in 4. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Geride kalan 3 haftada sarı-lacivertliler 3 galibiyetle yenilgisiz olarak Real Madrid ile liderliği paylaşıyor. Lacivert-beyazlılar ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

İki takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe parkeden 10 kez galip ayrılırken, Efes ise 2 kez rakibi mağlup etti. Geçtiğimiz sezon Euroleague'de oynanan iki karşılaşmayı da sarı-lacivertliler kazanmıştı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında son olarak sezon başında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki müsabakayı 65-62 skorla lacivert-beyazlılar kazanmıştı.

Fenerbahçe'de ligde hafta sonu oynanan Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçında başarılı oyuncu Tyler Ennis sakatlık geçirmişti.

Oğuzhan Ort