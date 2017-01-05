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THY Euroleague'de Efes, Cimbom'a acımadı

THY Euroleague 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Odeabank’ı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı.

THY Euroleaguede Efes, Cimboma acımadı

05 Ocak 2017 22:17

Salon: Abdi İpekçi Arena

Hakemler: Sasa Pukl xx, Juan Carlos Garcia xx, Petros Papapetrou xx

Anadolu Efes: Thomas xx 2, Honeycutt x, Brown xxx 13, Cedi xx 6, Granger xxx 12, Omic xx 6, Heurtel xx 8, Mutaf xx 9, Paul xx 11, Dunston xxx 17
Başantrenör: Velimir Perasovic

Galatasaray Odeabank: Micov xxx 17, Fitipaldo xx 6, Tyus xx 16, Schilb xx 2, Pleiss xx 6, Daye xx 2, Sinan xxx 20, Diebler x, Göksenin xx 4
Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 22-18 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 42-36 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 66-59 (Anadolu Efes lehine) 

Perasovic: "Önümüzdeki maçlar için daha iyi oynamalıyız“

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, maçı bir türlü koparamadıklarını ifade ederek, “Maçı kırma noktasına da geldik ama maçı bir türlü koparamadık. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyorsak daha iyi oynamalıyız“ dedi.

THY Euroleague’in 16. haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı Galatasaray Odeabank’ı 84-73 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç boyunca iyi mücadele ettiklerini söyleyen Velimir Perasovic, “Geçen maçtan bu yana çok fazla değişmiş bir Galatasaray vardı. Bugün iyi bir efor sarf ettiler. Bizim için de çok önemli bir galibiyetti. Bu tarz maçlar genellikle stresli maçlar olabiliyor. Maçı kırma noktasına da geldik ama maçı bir türlü koparamadık. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyorsak daha iyi oynamalıyız” diye konuştu.

Ergin Ataman: “Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım”

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, maç boyunca kontrolün Anadolu Efes'in elinde olduğunu söyleyerek, “Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım. Çok fazla alternatif oyunculara sahipler“ dedi.
THY Euroleague’in 16. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’e 84-73 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi bırakmamalarına rağmen maçı bir türlü koparamadıklarını dile getiren Ergin Ataman, “Biz de kritik anlarda 4-5 sayıya kadar geldik. Fakat hücumda atışları kaçırmamız maçı kazanmamıza engel oldu. Mücadeleyi bırakmadık ama maçı da koparamadık. Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım. Çok fazla alternatif oyunculara sahipler. Bu akşam Tyus, Micov ve Sinan harici oyunculardan katkı alamadık. Jon Diebler ve Austin Daye ise takıma katkı sağlamaktan çok zarar verdiler. İyi oynayan oyuncularımızın yanına performans olarak 1-2 oyuncu daha eklersek bizim için iyi olacak. Anadolu Efes’i kutluyorum” ifadelerini kullandı. 

Uygar Aydın

Etiketler: Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank, THY Euroleague


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