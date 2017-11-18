Diğer
Kategoriler

THY Euroleague’de Fener galip, Efes mağlup

THY Euroleague 8. haftasında Anadolu Efes evinde Panathinaikos’a yenilirken, Fenerbahçe Doğuş ise Rusya’da Melli’nin son saniye basketi ile CSKA Moskova’yı mağlup etti.

THY Euroleaguede Fener galip, Efes mağlup

18 Kasım 2017 12:19

THY Euroleague’de 8. hafta FC Barcelona Lassa - Valencia Basket maçı ile sona erdi. Haftanın açılış mücadelesinde BC Khimki, evinde Maccabi FOX Tel Aviv’e 77-69 mağlup oldu. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği Yunan temsilcisi Panathinaikos’a 82-81 yenilerek, 2 maç son mağlup oldu. Fenerbahçe Doğuş ise, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile oynadı. Uzatmaya giden karşılaşmayı Nicola Melli’nin son saniye attığı basketle 95-93 mağlup etti.

Lider CSKA Moskova
Ligde geride kalan 8 hafta sonucunda CSKA Moskova, 6 galibiyet ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Moskova’yı 6 galibiyetli Olympiakos ile 5 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Doğuş takip ediyor. Anadolu Efes ise 2 galibiyetle 15. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında ise Kızılyıldız bulunuyor.
THY Euroleague’in 8. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

BC Khimki: 69 - Maccabi FOX Tel Aviv: 77
Anadolu Efes: 81 - Panathinaikos: 82
Zalgiris Kaunas: 77 - Saski Baskonia: 97
Real Madrid: 89 - Unicaja Malaga: 57
CSKA Moskova: 93 - Fenerbahçe Doğuş: 95
Olympiakos: 85 - Kızılyıldız: 59
Olimpia Milano: 71 - Brose Baskets Bamberg: 62
FC Barcelona Lassa: 89 - Valencia Basket: 71

Oğuzhan Ort 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç