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THY Euroleague’de haftanın MVP’si Nando De Colo

THY Euroleague’de haftanın en değerli oyuncusu (MVP), CSKA Moskova’nın sahasında Maccabi Fox Tel Aviv’i 93-81 mağlup ettiği maçta 29 sayı, 3 asist ile oynanan Fransız basketbolcu Nando De Colo seçildi.

THY Euroleaguede haftanın MVPsi Nando De Colo

25 Şubat 2017 13:43

THY Euroleague’de 23. hafta karşılaşmalarının sona ermesiyle haftanın MVP’si de belli oldu. CSKA Moskova’nın evinde Maccabi Tel-Aviv’i 93-81 mağlup ettiği karşılaşmada 29 sayı, 3 asist ve 1 ribaund ile oynayan Fransız oyuncusu Nando De Colo, haftanın MVP’si seçildi.

TÜRK TAKIMLARI 4’TE 2

THY Euroleague’de bu hafta 4 Türk takımı 2 galibiyet çıkarabildi. Fenerbahçe, Ülker Sports Arena’da karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos’u geriden gelip 67-64 mağlup etmeyi başardı. Anadolu Efes ise maç boyunca üstün götürdüğü maçta Baskonia’yı 96-85 mağlup etti. Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile mücadele eden Galatasaray Odeabank 85-77, Darüşşafaka Doğuş da konuk olduğu Real Madrid’e 100-83 yenildi.

MADRİD, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ligde 23 hafta geride kalırken Real Madrid 18 galibiyetle liderliğini sürdürüyor. Madrid’i 17 galibiyetli CSKA Moskova ile 16 galibiyetli Olympiakos takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe 4, Anadolu Efes 7, Darüşşafaka Doğuş 9, Galatasaray Odeabank ise 15. sırada tamamladı.

THY Euroleague’in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarının toplu sonuçları şöyle:

CSKA Moskova: 93 - Maccabi FOX Tel Aviv: 81

Fenerbahçe: 67 - Olympiakos : 64

Kızılyıldız: 77 - Galatasaray Odeabank: 58

EA7 Olimpia Milano: 78 - FC Barcelona Lassa: 83

Anadolu Efes: 96 - Baskonia. 85

Brose Baskets Bamberg :86 - Zalgiris Kaunas: 91

Panathinaikos Superfoods: 83 - UNICS Kazan: 82

Real Madrid: 101 - Darüşşafaka Doğuş: 83

(Oğuzhan Ort / İHA)

Etiketler: CSKA Moskova, fenerbahçe, THY Euroleague


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