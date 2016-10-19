Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » THY Euroleague’de ikinci hafta heyecanı

THY Euroleague’de ikinci hafta heyecanı

THY Euroleague’de 2. hafta heyecanı yarın Olympiakos ile Anadolu Efes arasında oynanacak maçla başlayacak.

THY Euroleaguede ikinci hafta heyecanı

19 Ekim 2016 16:04

THY Euroleague’de 2. hafta karşılaşmaları yarın ve 21 Ekim Cuma günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiacos ile mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta Abdi İpekçi’de oynadığı CSKA Moskova maçından 109-84 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılan Galatasaray Odeabank, Sırbistan’ın Kızılyıldız ekibi yine evinde oynayacak. Fenerbahçe ise FC Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşırken, Darüşşafaka Doğuş ise Volkswagen Arena’da EA7 Emporio Armani ile karşılaşacak. THY Euroleague’in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

19.45 Olympiakos - Anadolu Efes

21.00 Brose Bamberg - Unics Kazan

21.05 Maccabi FOX - Real Madrid

21.45 Darüşşafaka Doğuş - EA7 Emporio Armani

...

21 Ekim Cuma

20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos

20.00 Galatasaray Odeabank - Kızılyıldız

20.00 Zalgiris - Baskonia

22.00 Barcelona Lassa - Fenerbahçe

Etiketler: Anadolu Efes, Euroleague, Olympiakos, THY


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!