THY Euroleague’de 2. hafta karşılaşmaları yarın ve 21 Ekim Cuma günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiacos ile mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta Abdi İpekçi’de oynadığı CSKA Moskova maçından 109-84 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılan Galatasaray Odeabank, Sırbistan’ın Kızılyıldız ekibi yine evinde oynayacak. Fenerbahçe ise FC Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşırken, Darüşşafaka Doğuş ise Volkswagen Arena’da EA7 Emporio Armani ile karşılaşacak. THY Euroleague’in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

19.45 Olympiakos - Anadolu Efes

21.00 Brose Bamberg - Unics Kazan

21.05 Maccabi FOX - Real Madrid

21.45 Darüşşafaka Doğuş - EA7 Emporio Armani

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21 Ekim Cuma

20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos

20.00 Galatasaray Odeabank - Kızılyıldız

20.00 Zalgiris - Baskonia

22.00 Barcelona Lassa - Fenerbahçe