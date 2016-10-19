THY Euroleague’de 2. hafta karşılaşmaları yarın ve 21 Ekim Cuma günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiacos ile mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta Abdi İpekçi’de oynadığı CSKA Moskova maçından 109-84 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılan Galatasaray Odeabank, Sırbistan’ın Kızılyıldız ekibi yine evinde oynayacak. Fenerbahçe ise FC Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşırken, Darüşşafaka Doğuş ise Volkswagen Arena’da EA7 Emporio Armani ile karşılaşacak. THY Euroleague’in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
19.45 Olympiakos - Anadolu Efes
21.00 Brose Bamberg - Unics Kazan
21.05 Maccabi FOX - Real Madrid
21.45 Darüşşafaka Doğuş - EA7 Emporio Armani
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21 Ekim Cuma
20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos
20.00 Galatasaray Odeabank - Kızılyıldız
20.00 Zalgiris - Baskonia
22.00 Barcelona Lassa - Fenerbahçe