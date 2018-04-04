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THY Euroleague’de son hafta heyecanı

THY Euroleague’de son hafta maçlarının oynanmasının ardından Play-Off eşleşmeleri belli olacak.

THY Euroleaguede son hafta heyecanı

04 Nisan 2018 10:12

THY Euroleague’de 30. ve son hafta heyecanı yarın ve 6 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında lider CSKA Moskova, Kızılyıldız’ı ağırlayacak, Fenerbahçe Doğuş ise yarın evinde İspanyol Unicaja Malaga ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise bir başka İspanyol temsilcisi Saski Baskonia ile yarın deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış maçında ise 6 Nisan Cuma günü Real Madrid-Brose Baskets Bamberg karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçların ardından CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Zalgiris, Khimki Moskova ve Baskonia, Play-Offlara kalmayı garantilemişti. Son hafta oynanacak müsabakaların ardından ise Play-Off eşleşmeleri belli olacak.
THY Euroleague’in 30. haftasının programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız
20.15 Fenerbahçe Doğuş - Unicaja Malaga
21.45 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos
22.00 FC Barcelona Lassa - BC Khimki Moskova
22.00 Saski Baskonia SAD - Anadolu Efes

6 Nisan Cuma

19.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
21.30 Valencia Basket - Maccabi FOX Tel Aviv
22.00 Real Madrid - Brose Baskets Bamberg  

Oğuzhan Ort
 

 

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