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THY Euroleague’de Türk derbisi

THY Euroleague’in 14. haftasında Türk derbisine sahne olacak mücadelede Galatasaray Odeabank, yarın Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.


21 Aralık 2016 11:25

THY Euroleague’in 14. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın saat 20.00’de Anadolu Efes ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda mücadele edecek. Ligde 13 hafta geride kalırken, sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyet elde etti.

Galatasaray'da istikrarsız tablo
Bu sezon Euroleague’de istenen performansı sergileyemeyen Galatasaray Odeabank, aldığı kötü sonuçlarla ligin son sıralarında bulunuyor. Euroleague’de geride kalan 13 maçın 6’sını deplasmanda oynayan sarı-kırmızılılar, bu maçlardan galibiyet çıkaramadı. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda da oynadığı 7 maçın 4’ünde parkeden galip ayrılan Galatasaray, istenen performansa ulaşamadı.

İstatistiklerle iki takım
Galatasaray Odeabank, Euroelague'de 78.2 sayı, 31.2 ribaund ve 18.5 asist ortalamalarıyla oynarken, Anadolu Efes ise 84.6 sayı, 36.8 ribaund ve 19.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılıları 11.2 sayı ortalamasıyla oynayan Sinan Güler sırtlarken, lacivert-beyazlılarda ise Derrick Brown 13.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.
Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes arasında oynanacak mücadeleyi Borys Ryzhyk, Carmelo Paternico ve Aare Halliko üçlüsü yönetecek.

Oğuzhan Ort 

 

Etiketler: THY Euroleague


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