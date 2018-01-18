THY Euroleague’de Türk derbisi haftası

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 19. haftasında yarın saat 20.30’da Fenerbahçe Doğuş ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 18 haftada sarı-lacivertliler, 12 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla dördüncü sırada bulunurken, lacivert-beyazlılar ise 5 galibiyet, 13 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Avrupa'da 12. randevu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Doğuş, bugüne kadar FIBA turnuvalarında 2, Eurolegaue organizasyonlarında da 9 olmak üzere Avrupa’da 11 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise 2 kez rakibini mağlup etme başarısı gösterdi. İki takımın Euroleague’de oynadığı müsabakalarda da Fenerbahçe’nim 8’e 1 üstünlüğü bulunuyor.

İstatistiklerle iki takım

Anadolue Efes 78.1 sayı, 35.2 ribaund ve 14.9 asist ortalamasıyla mücadele ederken, Fenerbahçe ise 79.4 sayı, 33.2 ribaund ve 18.8 asist ortalamasıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda Errick McCollum 14.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, sarı-lacivertlilerde ise Jan Vesely 13.6 sayı ortalamasıyla katkıda bulunuyor.

Karşılaşmayı İspanyol Juan Carlos Garcia Gonzalez, İtalyan Carmelo Paternico ile Alman Anne Panther üçlüsü yönetecek.

Oğuzhan Ort