THY Faslı kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları, Faslı kabin memuru almak için çalışmalara başladı. 100 Faslı Kabin memuru alımı yapacağının duyurusu yaptıktan sonra, 250’ye yakın başvuru alan THY mülakat yapıyor. Türk Hava Yolları, expat olarak adlandırılan kendi ülkeleri dışında çalışan kabin memurları sayısını arttırmak için mülakatlarını sürdürüyor. THY şirket bünyesinde görev yapacak 100 Faslı kabin memuru alımı için 2-11 Ekim tarihleri arasında Fas’ın Kazablanka şehrinde bir değerlendirme gerçekleştirdi. Mülakatlara 250’ye yakın Faslı katılırken, aralarından seçilen 100 kabin memuru adayı önümüzdeki günlerde eğitimlere başlayacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Faslı kabin memuru sayısı 124’e çıkacak.

Tuncer Cengiz