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THY, gayrimenkul şirketi kurdu

Türk Hava Yolları, 'THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi' unvanıyla gayrimenkul şirketi kurduğunu duyurdu.

THY, gayrimenkul şirketi kurdu

17 Kasım 2017 15:21

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yaptığı açıklamada 'THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi' unvanıyla gayrimenkul şirketi kurduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca havalimanı işletmeciliği ve yatırımları alanları başta olmak üzere ve Ana Sözleşmesinde belirtilen konularda faaliyet göstermek üzere hisselerinin tamamı Türk Hava Yolları A.O.'ya ait 50 bin TL (Elli bin Türk Lirası) nakit sermayeli "THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi" ünvanlı şirketin kurulmasına karar verilmiş olup, söz konusu şirket İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilerek kurulmuştur."
 

 

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