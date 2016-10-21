Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ortaklığımız Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Temel Kotil, 21 Ekim 2016 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır. Ortaklığımız Yönetim Kurulunca; Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü’ne, Sn. Bilal Ekşi’nin atanmasına karar verilmiştir.

1968 yılı, Rize doğumlu olan Bilal Ekşi, lisans eğitimini, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayarak, 1989 yılında mezun olmuştur.

Mesleki hayatına, T.C. Devlet Demir Yolları’nda Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak başlayan Bilal Ekşi, daha sonra İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Atölye Müdürlüğü görevine getirilerek; metro, tramvay araçlarının alım projesi ve metro atölyesinin kurulum projelerini yürütmüş, önemli ulaşım projelerinin hayata geçirilmesinde etkin rol oynamıştır.

2003 yılında, Türk Hava Yolları A.O.’da Revizyon Atölyeleri Başkanlığı ile görevlendirilen Bilal Ekşi; uçak motoru, iniş takımları ve tüm komponentlerin bakımını yapan, önemli bir organizasyona liderlik etmiştir. Bu pozisyonda iki yıl sürdürdüğü başarılı çalışmalar neticesinde, Türk Hava Yolları A.O.'da Yer İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Bilal Ekşi, görev süresi zarfında, özellikle zamanında kalkış performansının iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalarda bulunmuştur.

2008 - 2009 yılları arasında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de üretimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı; 2009 - 2010 yıllarında Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın yeniden yapılandırılması projesi kapsamında KTHY Genel Müdürlüğü; 2010 - 2011 tarih aralığında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Amerikan motor üretim devi Pratt&Whitney’in ortak kuruluşu olan “Turkish Engine Center (TEC)”da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Bilal Ekşi, 2011 yılının Nisan ayında atandığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevini hâlen sürdürmekteydi."