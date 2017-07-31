THY Hakkari uçağına bomba rötarı

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Hakkari seferini yapacak uçağı, bir yolcunun telefonla konuşurken “Bomba” kelimesini kullanması üzerine 4,5 saat gecikmeli havalandı. Saat 08.55'te havalanması planlanan Türk Hava Yolları'nın Hakkari uçağı yolcu alımını tamamladı. Airbus 319 tipi uçakta bulunan 37 yaşındaki M.Ö. adlı erkek yolcu da uçak yerdeyken arkadaşıyla telefonda konuşmaya başladı. M.Ö.'nün, "Koruculuk sınavını kazandım. Sana bomba bir haber. İşi bırakıyorum" dediği öğrenilirken, sadece bomba kelimesini duyanlar durumu kabin ekibine bildirdi. Olayın kaptan pilota iletilmesi üzerine THY uçağının kokpit ekibi de kalkışı erteledi. Kaptan pilot durumu güvenlik güçlerine iletti. Ardından polis ekipleri uçağa gelerek M.Ö.'yü araştırdı. Tüm yolcular ve kabin ekipleri uçaktan boşaltılırken valizler ve yolcuların eşyaları prosedür gereği X-RAY cihazından geçirildi ve uçak arandı. M.Ö. yapılan araştırmaların üzerine serbest bırakılırken, uçak 4,5 saat gecikmeli olarak Hakkari'ye havalandı.

Tuncer Cengiz