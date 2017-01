THY hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat seferlerini bugün 17.00'e kadar iptal etti.

İşte iptal olan seferler

08/01/2017 TK0775 (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı 02:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:30

08/01/2017 TK0781 (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı 02:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:15

08/01/2017 TK2229 (GZT) Gaziantep Havalimanı 00:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:00

08/01/2017 TK0428 (KZN) Kazan Intl. Havalimanı 02:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:50

08/01/2017 TK0885 (SYZ) Şiraz Intl. Havalimanı 03:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:00

08/01/2017 TK0323 (ASB) Aşkabat Havalimanı 04:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:55

08/01/2017 TK2236 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:50 (GZT) Gaziantep Havalimanı 04:35

08/01/2017 TK0791 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 01:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 04:10

08/01/2017 TK0091 (ICN) Seul Incheon Havalimanı 00:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:15

08/01/2017 TK0021 (PEK) Pekin Capital Havalimanı 00:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:10

08/01/2017 TK0113 (YNB) Yanbu Havalimanı 01:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:45

08/01/2017 TK0773 (KWI) Kuveyt Havalimanı 02:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:40

08/01/2017 TK2856 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:20 (MZH) Amasya - Merzifon Havalimanı 01:50

08/01/2017 TK0624 (ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı 00:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:30

08/01/2017 TK0347 (FRU) Bişkek Manas Havalimanı 04:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:25

08/01/2017 TK0869 (AUH) Abu Dhabi Havalimanı 01:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:15

08/01/2017 TK0355 (TSE) Astana Havalimanı 04:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:35

08/01/2017 TK0761 (DXB) Dubai Havalimanı 02:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:50

08/01/2017 TK0828 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:15 (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı 03:10

08/01/2017 TK0779 (BAH) Bahreyn Havalimanı 02:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:10

08/01/2017 TK0883 (TBZ) Tebriz Havalimanı 03:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:40

08/01/2017 TK0141 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 01:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:35

08/01/2017 TK2815 (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı 00:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:05

08/01/2017 TK0736 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:55 (MZR) Mezar-ı Şerif Mezar-I Şerif Havalimanı 07:00

08/01/2017 TK0386 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:40 (TBS) Tiflis Havalimanı 04:55

08/01/2017 TK0700 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:30 (SSH) Şarm El-Şeyh İntl. Havalimanı 03:15

08/01/2017 TK0084 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:35 (MNL) Manila Ninoy Aquino Intl. Havalimanı 18:40

08/01/2017 TK0026 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:10 (PVG) Şanghay Pu Dong Havalimanı 17:20

08/01/2017 TK0072 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:15 (CAN) Guangzhou Baiyun Havalimanı 16:55

08/01/2017 TK0070 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:25 (HKG) Hong Kong Intl. Havalimanı 17:20

08/01/2017 TK4910 (AYT) Antalya Havalimanı 01:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:45

08/01/2017 TK0024 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:45 (TPE) Taipei Taoyuan İntl Havalimanı 18:30

08/01/2017 TK0090 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:30 (ICN) Seul Incheon Havalimanı 18:25

08/01/2017 TK0068 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:55 (BKK) Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı 14:50

08/01/2017 TK0020 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:20 (PEK) Pekin Capital Havalimanı 16:25

08/01/2017 TK0056 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:40 (CGK) Jakarta Soekarno Hatta Intl. Havalimanı 18:20

08/01/2017 TK0095 (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı 02:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:50

08/01/2017 TK0875 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 03:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:20

08/01/2017 TK0038 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:25 (JNB) Johannesburg Havalimanı 11:20

08/01/2017 TK0046 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:20 (KIX) Osaka Kansai Havalimanı 19:30

08/01/2017 TK0762 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:45 (DXB) Dubai Havalimanı 07:10

08/01/2017 TK0806 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:45 (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı 03:15

08/01/2017 TK0060 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:05 (KUL) Kuala Lumpur Havalimanı 17:25

08/01/2017 TK0054 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:10 (SIN) Singapur Changi Havalimanı 17:55

08/01/2017 TK0114 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:40 (YNB) Yanbu Havalimanı 05:00

08/01/2017 TK0692 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:40 (CAI) Kahire Intl. Havalimanı 02:50

08/01/2017 TK0814 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:50 (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı 04:10

08/01/2017 TK0183 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:10 (HAV) Havana Jose Marti Havalimanı 08:00

08/01/2017 TK0712 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:40 (DAC) Dakka Shahjalal Havalimanı 11:55

08/01/2017 TK0371 (TAS) Taşkent Havalimanı 04:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:25

08/01/2017 TK0044 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:45 (CPT) Cape Town Intl. Havalimanı 13:00

08/01/2017 TK0052 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:25 (NRT) Tokyo Narita Havalimanı 19:55

08/01/2017 TK0800 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:05 (BOG) Bogota El Dorado Intl. Havalimanı 08:00

08/01/2017 TK0878 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:30 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 06:10

08/01/2017 TK0096 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:15 (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı 06:00

08/01/2017 TK0170 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:35 (SGN) Ho Chi Minh City Tan Son Nhat Havalimanı 16:35

08/01/2017 TK0305 (EBL) Erbil Havalimanı 02:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:50

08/01/2017 TK0964 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:45 (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı 02:20

08/01/2017 TK1041 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:20 (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı 01:35

08/01/2017 TK0889 (MHD) Meshed Havalimanı 03:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:15

08/01/2017 TK2428 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:40 (AYT) Antalya Havalimanı 04:05

08/01/2017 TK0419 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:50 (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı 03:45

08/01/2017 TK1841 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:45 (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı 02:05

08/01/2017 TK2481 (ADA) Adana Havalimanı 00:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:35

08/01/2017 TK0804 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:45 (EBL) Erbil Havalimanı 05:05

08/01/2017 TK0144 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:25 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 05:25

08/01/2017 TK2476 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:40 (ADA) Adana Havalimanı 04:15

08/01/2017 TK0152 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:45 (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı 05:55

08/01/2017 TK0702 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:30 (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı 03:10

08/01/2017 TK2354 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 03:20

08/01/2017 TK0686 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:35 (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı 06:40

08/01/2017 TK0792 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:00 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 03:05

08/01/2017 TK0782 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:35 (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı 05:55

08/01/2017 TK0872 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:40 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 04:15

08/01/2017 TK0338 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:50 (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı 05:40

08/01/2017 TK0696 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:40 (HBE) İskenderiye Borg Al Arab Havalimanı 02:45

08/01/2017 TK0770 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:10 (KWI) Kuveyt Havalimanı 05:55

08/01/2017 TK6394 (MXP) Milano Malpensa Havalimanı 00:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:00

08/01/2017 TK2237 (GZT) Gaziantep Havalimanı 05:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:25

08/01/2017 TK0815 (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı 03:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:40

08/01/2017 TK2643 (EZS) Elazığ Havalimanı 10:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:30

08/01/2017 TK2305 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 04:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:30

08/01/2017 TK0339 (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı 04:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:55

08/01/2017 TK1942 (BRU) Brüksel National Havalimanı 08:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:35

08/01/2017 TK2857 (MZH) Amasya - Merzifon Havalimanı 06:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:25

08/01/2017 TK2819 (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı 06:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:30

08/01/2017 TK2818 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 03:10 (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı 04:45

08/01/2017 TK0717 (DEL) Delhi Indra Gandhi Havalimanı 06:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:25

08/01/2017 TK0721 (BOM) Bombay Chatrapati Shivaji Havalimanı 06:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:35

08/01/2017 TK1530 (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı 07:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:05

08/01/2017 TK0541 (BKO) Bamako Senou Intl. Havalimanı 01:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:15

08/01/2017 TK0574 (MBA) Mombasa Moi İntl. Havalimanı 04:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:30

08/01/2017 TK1830 (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı 10:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:15

08/01/2017 TK0829 (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı 02:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:55

08/01/2017 TK0827 (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı 06:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:00

08/01/2017 TK2023 (ASR) Kayseri Havalimanı 06:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:25

08/01/2017 TK1638 (MUC) Münih Havalimanı 07:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:15

08/01/2017 TK2839 (TZX) Trabzon Havalimanı 07:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:30

08/01/2017 TK0737 (MZR) Mezar-ı Şerif Mezar-I Şerif Havalimanı 07:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:50

08/01/2017 TK2043 (KYA) Konya Havalimanı 07:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:35

08/01/2017 TK0709 (KHI) Karaçi Civil Jinnah Havalimanı 05:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:00

08/01/2017 TK0567 (ZNZ) Zanzibar Abeyt Amani Karume İntl. Havalimanı 06:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:45

08/01/2017 TK0387 (TBS) Tiflis Havalimanı 05:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:25

08/01/2017 TK0351 (ALA) Almati Havalimanı 07:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:10

08/01/2017 TK0701 (SSH) Şarm El-Şeyh İntl. Havalimanı 04:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:55

08/01/2017 TK0711 (ISB) İslamabad Benazir Bhutto Havalimanı 06:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:30

08/01/2017 TK0612 (EBB) Entebbe Havalimanı 05:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:30

08/01/2017 TK0608 (NBO) Nairobi Jomo Kenyatta Havalimanı 05:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:35

08/01/2017 TK0715 (LHE) Lahor Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı 06:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:45

08/01/2017 TK1890 (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı 07:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:25

08/01/2017 TK0073 (CAN) Guangzhou Baiyun Havalimanı 23:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:05

08/01/2017 TK0027 (PVG) Şanghay Pu Dong Havalimanı 23:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:10

08/01/2017 TK0085 (MNL) Manila Ninoy Aquino Intl. Havalimanı 22:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:15

08/01/2017 TK1912 (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı 07:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:35

08/01/2017 TK0071 (HKG) Hong Kong Intl. Havalimanı 23:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:10

08/01/2017 TK1362 (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı 07:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:55

08/01/2017 TK0025 (TPE) Taipei Taoyuan İntl Havalimanı 22:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:00

08/01/2017 TK0057 (CGK) Jakarta Soekarno Hatta Intl. Havalimanı 21:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:15

08/01/2017 TK0069 (BKK) Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı 23:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:25

08/01/2017 TK0681 (KRT) Hartum Kartum Havalimanı 03:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:30

08/01/2017 TK0656 (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı 02:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:00

08/01/2017 TK0039 (JNB) Johannesburg Havalimanı 19:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:05

08/01/2017 TK0047 (KIX) Osaka Kansai Havalimanı 22:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:05

08/01/2017 TK0579 (TIF) Taif Havalimanı 05:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:10

08/01/2017 TK0763 (DXB) Dubai Havalimanı 08:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:05

08/01/2017 TK0065 (BKK) Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı 11:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:25

08/01/2017 TK0807 (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı 04:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:00

08/01/2017 TK0055 (SIN) Singapur Changi Havalimanı 23:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:40

08/01/2017 TK0099 (MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı 04:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:35

08/01/2017 TK0061 (KUL) Kuala Lumpur Havalimanı 23:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:20

08/01/2017 TK0115 (YNB) Yanbu Havalimanı 05:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:50

08/01/2017 TK0813 (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı 06:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:50

08/01/2017 TK0693 (CAI) Kahire Intl. Havalimanı 03:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:05

08/01/2017 TK0183 (CCS) Karakas Simon Bolivar İntl. Havalimanı 16:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:15

08/01/2017 TK0793 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 05:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:55

08/01/2017 TK0713 (DAC) Dakka Shahjalal Havalimanı 23:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:55

08/01/2017 TK1988 (LHR) Londra Heathrow Havalimanı 07:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:45

08/01/2017 TK0865 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 08:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:20

08/01/2017 TK0045 (CPT) Cape Town Intl. Havalimanı 17:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:50

08/01/2017 TK0800 (PTY) Panama City Tocumen Havalimanı 12:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:45

08/01/2017 TK0879 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 07:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:40

08/01/2017 TK0097 (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı 07:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:45

08/01/2017 TK0170 (HAN) Hanoi Noi Bai İntl Havalimanı 21:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:50

08/01/2017 TK0965 (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı 05:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:00

08/01/2017 TK0893 (IFN) İsfahan Shahid Beheshti İntl. Havalimanı 04:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:35

08/01/2017 TK1842 (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı 06:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:25

08/01/2017 TK2451 (ADA) Adana Havalimanı 05:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:50

08/01/2017 TK2403 (AYT) Antalya Havalimanı 05:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:25

08/01/2017 TK2851 (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı 06:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:00

08/01/2017 TK0420 (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı 04:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:45

08/01/2017 TK1042 (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı 06:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:35

08/01/2017 TK2581 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 06:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:35

08/01/2017 TK2113 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 07:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:20

08/01/2017 TK0805 (EBL) Erbil Havalimanı 06:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:35

08/01/2017 TK0145 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 06:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:50

08/01/2017 TK0703 (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı 04:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:05

08/01/2017 TK2453 (ADA) Adana Havalimanı 07:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:10

08/01/2017 TK0153 (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı 06:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:30

08/01/2017 TK2309 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 08:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:20

08/01/2017 TK0811 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 07:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:55

08/01/2017 TK0687 (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı 13:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:50

08/01/2017 TK0783 (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı 06:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:50

08/01/2017 TK0873 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 05:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:10

08/01/2017 TK0337 (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı 07:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:05

08/01/2017 TK0697 (HBE) İskenderiye Borg Al Arab Havalimanı 03:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:55

08/01/2017 TK1728 (TXL) Berlin Tegel Havalimanı 07:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:00

08/01/2017 TK0730 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 03:50 (MLE) Male Velana Uluslararası Havalimanı 13:50

08/01/2017 TK0731 (MLE) Male Velana Uluslararası Havalimanı 23:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:35

08/01/2017 TK0053 (NRT) Tokyo Narita Havalimanı 22:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:00

08/01/2017 TK2613 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 07:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:00

08/01/2017 TK2835 (TZX) Trabzon Havalimanı 19:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:15

08/01/2017 TK2006 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:45 (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı 09:15

08/01/2017 TK1201 (KSC) Kosice Havalimanı 11:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:00

08/01/2017 TK0440 (DBV) Dubrovnik Havalimanı 11:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:30

08/01/2017 TK2671 (YKO) Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı 14:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:55

08/01/2017 TK0439 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:00 (DBV) Dubrovnik Havalimanı 10:50

08/01/2017 TK2612 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:40 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 00:40

08/01/2017 TK2834 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:25 (TZX) Trabzon Havalimanı 18:15

08/01/2017 TK2670 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:15 (YKO) Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı 13:30

08/01/2017 TK1461 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:50 (GRZ) Graz Havalimanı 17:10

08/01/2017 TK1006 (SKP) Üsküp Havalimanı 20:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:20

08/01/2017 TK1200 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:05 (KSC) Kosice Havalimanı 10:05

08/01/2017 TK1005 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:10 (SKP) Üsküp Havalimanı 19:40

08/01/2017 TK0401 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:00 (LED) St Petersburg St.Petersburg Havalimanı 15:25

08/01/2017 TK1063 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:30 (LJU) Ljubljana Havalimanı 19:00

08/01/2017 TK2843 (NOP) Sinop Havalimanı 13:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:25

08/01/2017 TK2842 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:30 (NOP) Sinop Havalimanı 12:05

08/01/2017 TK2216 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:35 (ADF) Adıyaman Havalimanı 09:20

08/01/2017 TK2217 (ADF) Adıyaman Havalimanı 10:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:25

08/01/2017 TK1769 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:05 (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı 16:50

08/01/2017 TK1725 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:40 (TXL) Berlin Tegel Havalimanı 13:40

08/01/2017 TK1703 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:45 (STR) Stuttgart Havalimanı 13:45

08/01/2017 TK2576 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:45 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 08:55

08/01/2017 TK2577 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 09:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:00

08/01/2017 TK1553 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:25 (HAJ) Hannover Havalimanı 10:50

08/01/2017 TK0794 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:20 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 11:35

08/01/2017 TK0786 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:20 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 14:30

08/01/2017 TK1330 (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı 06:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:00

08/01/2017 TK1633 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:40 (MUC) Münih Havalimanı 13:30

08/01/2017 TK1863 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:20 (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı 18:00

08/01/2017 TK1862 (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı 11:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:55

08/01/2017 TK1861 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:20 (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı 10:20

08/01/2017 TK1909 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:40 (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı 17:50

08/01/2017 TK0771 (KWI) Kuveyt Havalimanı 06:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:05

08/01/2017 TK2826 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:40 (TZX) Trabzon Havalimanı 09:25

08/01/2017 TK1004 (SKP) Üsküp Havalimanı 09:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:50

08/01/2017 TK1003 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:50 (SKP) Üsküp Havalimanı 08:20

08/01/2017 TK0707 (KBL) Kabil Intl. Havalimanı 11:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:50

08/01/2017 TK0798 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 04:15 (BSR) Basra Havalimanı 07:30

08/01/2017 TK0706 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 03:10 (KBL) Kabil Intl. Havalimanı 09:35

08/01/2017 TK0796 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 04:05 (NJF) Necef Al Najaf Havalimanı 07:00

08/01/2017 TK0799 (BSR) Basra Havalimanı 08:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:15

08/01/2017 TK0797 (NJF) Necef Al Najaf Havalimanı 07:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:20

08/01/2017 TK1018 (PRN) Priştine Havalimanı 09:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:50

08/01/2017 TK2655 (ERC) Erzincan Havalimanı 10:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:45

08/01/2017 TK2654 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:40 (ERC) Erzincan Havalimanı 09:35

08/01/2017 TK1017 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:30 (PRN) Priştine Havalimanı 08:10

08/01/2017 TK1044 (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı 10:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:55

08/01/2017 TK1043 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:05 (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı 09:30

08/01/2017 TK0457 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:10 (KBP) Kiev Borispol Havalimanı 09:15

08/01/2017 TK0458 (KBP) Kiev Borispol Havalimanı 10:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:55

08/01/2017 TK1975 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:35 (DUB) Dublin Havalimanı 10:20

08/01/2017 TK1755 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:35 (LIS) Lizbon Havalimanı 10:35

08/01/2017 TK1756 (LIS) Lizbon Havalimanı 11:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:25

08/01/2017 TK1981 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:05 (LGW) Londra Gatwick Havaalanı 09:20

08/01/2017 TK1982 (LGW) Londra Gatwick Havaalanı 10:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:10

08/01/2017 TK1767 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:25 (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı 09:05

08/01/2017 TK1768 (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı 10:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:30

08/01/2017 TK0691 (CAI) Kahire Intl. Havalimanı 09:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:10

08/01/2017 TK0690 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:25 (CAI) Kahire Intl. Havalimanı 08:40

08/01/2017 TK2126 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 09:20

08/01/2017 TK2127 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 11:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:25

08/01/2017 TK1794 (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı 12:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:45

08/01/2017 TK1793 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:50 (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı 10:40

08/01/2017 TK2220 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:05 (GZT) Gaziantep Havalimanı 08:45

08/01/2017 TK2221 (GZT) Gaziantep Havalimanı 09:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:35

08/01/2017 TK1081 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:40 (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı 08:30

08/01/2017 TK2505 (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı 10:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:35

08/01/2017 TK2504 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:45 (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı 09:10

08/01/2017 TK1918 (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı 11:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:40

08/01/2017 TK1917 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:10 (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı 10:35

08/01/2017 TK0653 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:50 (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı 09:35

08/01/2017 TK2253 (HTY) Hatay Havalimanı 10:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:55

08/01/2017 TK2252 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:25 (HTY) Hatay Havalimanı 09:10

08/01/2017 TK1661 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:25 (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı 10:55

08/01/2017 TK1662 (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı 11:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:00

08/01/2017 TK2455 (ADA) Adana Havalimanı 08:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:45

08/01/2017 TK2630 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:30 (MLX) Malatya Havalimanı 09:10

08/01/2017 TK2631 (MLX) Malatya Havalimanı 10:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:05

08/01/2017 TK1073 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:30 (TIA) Tiran Rinas Havalimanı 08:15

08/01/2017 TK2675 (MQM) Mardin Havalimanı 10:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:50

08/01/2017 TK2317 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 11:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:40

08/01/2017 TK1881 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:35 (SKG) Selanik Havalimanı 08:55

08/01/2017 TK2454 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:30 (ADA) Adana Havalimanı 08:00

08/01/2017 TK2032 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:15 (KYA) Konya Havalimanı 08:30

08/01/2017 TK2246 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:20 (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı 09:10

08/01/2017 TK0385 (TBS) Tiflis Havalimanı 11:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:25

08/01/2017 TK2459 (ADA) Adana Havalimanı 10:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:00

08/01/2017 TK1086 (TGD) Podgorica Havalimanı 09:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:00

08/01/2017 TK2674 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:35 (MQM) Mardin Havalimanı 09:30

08/01/2017 TK1028 (SOF) Sofya Intl. Havalimanı 10:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:35

08/01/2017 TK2458 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:45 (ADA) Adana Havalimanı 09:15

08/01/2017 TK1027 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:45 (SOF) Sofya Intl. Havalimanı 09:10

08/01/2017 TK1882 (SKG) Selanik Havalimanı 09:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:15

08/01/2017 TK2316 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 10:20

08/01/2017 TK2247 (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı 10:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:20

08/01/2017 TK2806 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:20 (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı 08:45

08/01/2017 TK2033 (KYA) Konya Havalimanı 09:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:55

08/01/2017 TK0384 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:30 (TBS) Tiflis Havalimanı 10:50

08/01/2017 TK1074 (TIA) Tiran Rinas Havalimanı 09:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:55

08/01/2017 TK1085 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:25 (TGD) Podgorica Havalimanı 08:15

08/01/2017 TK1702 (STR) Stuttgart Havalimanı 11:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:20

08/01/2017 TK1867 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:50 (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı 09:25

08/01/2017 TK0802 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 04:40 (BGW) Bağdat Havalimanı 07:25

08/01/2017 TK0803 (BGW) Bağdat Havalimanı 09:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:20

08/01/2017 TK1701 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:20 (STR) Stuttgart Havalimanı 10:30

08/01/2017 TK0654 (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı 11:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:45

08/01/2017 TK1783 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:25 (CPH) Kopenhag Kastrup Havalimanı 10:55

08/01/2017 TK1784 (CPH) Kopenhag Kastrup Havalimanı 12:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:40

08/01/2017 TK1853 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:55 (BCN) Barselona El Prat Havalimanı 10:40

08/01/2017 TK1923 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:55 (BSL) Basel Havalimanı 11:15

08/01/2017 TK1993 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:45 (MAN) Manchester Havalimanı 10:10

08/01/2017 TK1994 (MAN) Manchester Havalimanı 11:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:15

08/01/2017 TK2553 (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı 09:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:40

08/01/2017 TK2552 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:00 (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı 08:15

08/01/2017 TK0968 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:30 (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı 12:05

08/01/2017 TK0969 (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı 13:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:50

08/01/2017 TK1762 (HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı 13:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:35

08/01/2017 TK1761 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:35 (HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı 12:10

08/01/2017 TK1321 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:40 (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı 10:25

08/01/2017 TK1751 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:15 (OSL) Oslo Havalimanı 11:20

08/01/2017 TK1752 (OSL) Oslo Havalimanı 12:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:10

08/01/2017 TK1846 (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı 10:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:55

08/01/2017 TK1845 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:45 (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı 09:10

08/01/2017 TK0661 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:35 (TUN) Tunus Carthage Havalimanı 10:40

08/01/2017 TK0662 (TUN) Tunus Carthage Havalimanı 11:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:25

08/01/2017 TK2648 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:55 (BGG) Bingöl Havalimanı 10:00

08/01/2017 TK2649 (BGG) Bingöl Havalimanı 10:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:10

08/01/2017 TK0270 (KIV) Kişinev Havalimanı 09:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:25

08/01/2017 TK0269 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:15 (KIV) Kişinev Havalimanı 08:50

08/01/2017 TK2139 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 12:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:25

08/01/2017 TK2138 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 11:15

08/01/2017 TK2405 (AYT) Antalya Havalimanı 07:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:10

08/01/2017 TK0960 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:55 (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı 09:30

08/01/2017 TK1370 (MLA) Malta Luqa Havalimanı 11:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:45

08/01/2017 TK1808 (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı 12:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:35

08/01/2017 TK2011 (ASR) Kayseri Havalimanı 09:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:15

08/01/2017 TK1968 (BHX) Birmingham Havalimanı 11:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:15

08/01/2017 TK1369 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:45 (MLA) Malta Luqa Havalimanı 10:25

08/01/2017 TK2224 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:20 (GZT) Gaziantep Havalimanı 12:10

08/01/2017 TK0961 (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı 10:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:15

08/01/2017 TK1035 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:20 (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı 08:20

08/01/2017 TK1036 (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı 09:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:25

08/01/2017 TK2010 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:20 (ASR) Kayseri Havalimanı 08:45

08/01/2017 TK0413 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:35 (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı 12:40

08/01/2017 TK1306 (AGP) Malaga Costa Del Sol Havalimanı 13:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:10

08/01/2017 TK1807 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:50 (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı 11:25

08/01/2017 TK2134 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 10:20

08/01/2017 TK1967 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:55 (BHX) Birmingham Havalimanı 10:15

08/01/2017 TK1305 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:55 (AGP) Malaga Costa Del Sol Havalimanı 12:45

08/01/2017 TK1797 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:50 (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı 11:35

08/01/2017 TK1450 (OPO) Porto Francisco Sa Carneiro Havalimanı 12:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:20

08/01/2017 TK1449 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:55 (OPO) Porto Francisco Sa Carneiro Havalimanı 11:45

08/01/2017 TK2107 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 05:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:35

08/01/2017 TK2307 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 07:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:10

08/01/2017 TK1672 (CGN) Köln Bonn Havalimanı 12:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:25

08/01/2017 TK1671 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:40 (CGN) Köln Bonn Havalimanı 11:15

08/01/2017 TK1503 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:45 (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı 10:50

08/01/2017 TK6517 (FRU) Bişkek Manas Havalimanı 20:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:45

08/01/2017 TK6483 (FRU) Bişkek Manas Havalimanı 17:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:15

08/01/2017 TK2746 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:30 (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı 15:40

08/01/2017 TK2037 (KYA) Konya Havalimanı 15:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:20

08/01/2017 TK2036 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:35 (KYA) Konya Havalimanı 14:55

08/01/2017 TK0471 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:05 (KHE) Herson Havalimanı 14:40

08/01/2017 TK0472 (KHE) Herson Havalimanı 15:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:30

08/01/2017 TK2682 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:25 (BAL) Batman Havalimanı 12:30

08/01/2017 TK2683 (BAL) Batman Havalimanı 13:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:45

08/01/2017 TK2861 (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 15:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:35

08/01/2017 TK2860 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:05 (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 14:25

08/01/2017 TK2602 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:15 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 12:10

08/01/2017 TK1331 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:05 (BRE) Bremen Havalimanı 11:35

08/01/2017 TK2658 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:35 (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 12:15

08/01/2017 TK2705 (ERZ) Erzurum Havalimanı 13:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:55

08/01/2017 TK1332 (BRE) Bremen Havalimanı 12:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:50

08/01/2017 TK2704 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:50 (ERZ) Erzurum Havalimanı 12:50

08/01/2017 TK2750 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:50 (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı 13:10

08/01/2017 TK2751 (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı 14:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:30

08/01/2017 TK2730 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:50 (AJI) Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanı 16:10

08/01/2017 TK2692 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:00 (MSR) Muş Havalimanı 16:10

08/01/2017 TK2684 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:10 (BAL) Batman Havalimanı 17:20

08/01/2017 TK2718 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:35 (IGD) Iğdır Havalimanı 14:45

08/01/2017 TK2719 (IGD) Iğdır Havalimanı 15:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:15

08/01/2017 TK0392 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:55 (BUS) Batum Havalimanı 16:55

08/01/2017 TK2685 (BAL) Batman Havalimanı 18:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:45

08/01/2017 TK2677 (MQM) Mardin Havalimanı 19:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:20

08/01/2017 TK2666 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:05 (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 15:15

08/01/2017 TK2693 (MSR) Muş Havalimanı 17:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:40

08/01/2017 TK2731 (AJI) Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanı 17:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:45

08/01/2017 TK2676 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:00 (MQM) Mardin Havalimanı 18:05

08/01/2017 TK2808 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:35 (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı 16:05

08/01/2017 TK0393 (BUS) Batum Havalimanı 17:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:00

08/01/2017 TK2667 (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 16:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:25

08/01/2017 TK2254 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:50 (HTY) Hatay Havalimanı 15:40

08/01/2017 TK2255 (HTY) Hatay Havalimanı 16:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:35

08/01/2017 TK2828 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:55 (TZX) Trabzon Havalimanı 13:40

08/01/2017 TK2736 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:50 (KFS) Kastamonu Havalimanı 12:05

08/01/2017 TK2737 (KFS) Kastamonu Havalimanı 13:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:15

08/01/2017 TK2158 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 16:20

08/01/2017 TK2159 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 17:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:45

08/01/2017 TK2324 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:05 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 14:15

08/01/2017 TK2325 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 15:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:30

08/01/2017 TK2326 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 16:20

08/01/2017 TK2204 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:40 (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı 16:30

08/01/2017 TK2205 (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı 17:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:25

08/01/2017 TK1850 (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı 14:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:00

08/01/2017 TK1849 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:10 (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı 13:35

08/01/2017 TK2222 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:25 (GZT) Gaziantep Havalimanı 16:15

08/01/2017 TK2150 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 14:10

08/01/2017 TK2146 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 13:10

08/01/2017 TK2461 (ADA) Adana Havalimanı 13:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:35

08/01/2017 TK2016 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:45 (ASR) Kayseri Havalimanı 12:15

08/01/2017 TK2320 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:05 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 12:10

08/01/2017 TK2414 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:35 (AYT) Antalya Havalimanı 12:50

08/01/2017 TK2012 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:50 (ASR) Kayseri Havalimanı 15:20

08/01/2017 TK2321 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 13:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:20

08/01/2017 TK2462 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:40 (ADA) Adana Havalimanı 16:15

08/01/2017 TK2142 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 12:10

08/01/2017 TK2143 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 13:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:20

08/01/2017 TK2460 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:20 (ADA) Adana Havalimanı 12:50

08/01/2017 TK2463 (ADA) Adana Havalimanı 17:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:10

08/01/2017 TK2163 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 18:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:30

08/01/2017 TK2162 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:55 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 17:05

08/01/2017 TK2153 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 16:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:30

08/01/2017 TK2152 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 15:15

08/01/2017 TK2715 (KSY) Kars Harakani Havalimanı 15:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:55

08/01/2017 TK2714 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:20 (KSY) Kars Harakani Havalimanı 14:30

08/01/2017 TK2312 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 09:20

08/01/2017 TK2313 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 11:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:30

08/01/2017 TK0785 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 10:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:55

08/01/2017 TK0784 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:50 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 08:55

08/01/2017 TK0442 (LWO) Lviv Intl. Havalimanı 15:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:35

08/01/2017 TK0441 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:20 (LWO) Lviv Intl. Havalimanı 14:25

08/01/2017 TK1759 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:15 (LIS) Lizbon Havalimanı 15:20

08/01/2017 TK1346 (EDI) Edinburgh Havalimanı 16:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:30

08/01/2017 TK1816 (NCE) Nice Cote D'Azur Havalimanı 16:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:30

08/01/2017 TK1815 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:10 (NCE) Nice Cote D'Azur Havalimanı 15:25

08/01/2017 TK1412 (CZL) Konstantin Mohammed Boudiaf Uluslararası Havalimanı 17:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:10

08/01/2017 TK1760 (LIS) Lizbon Havalimanı 16:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:15

08/01/2017 TK1345 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:35 (EDI) Edinburgh Havalimanı 15:15

08/01/2017 TK1411 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:30 (CZL) Konstantin Mohammed Boudiaf Uluslararası Havalimanı 16:05

08/01/2017 TK1765 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:20 (WAW) Varşova Okecie-Fryderyk Chopin Havalimanı 13:55

08/01/2017 TK1766 (WAW) Varşova Okecie-Fryderyk Chopin Havalimanı 14:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:30

08/01/2017 TK2411 (AYT) Antalya Havalimanı 12:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:50

08/01/2017 TK2410 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:50 (AYT) Antalya Havalimanı 11:20

08/01/2017 TK0825 (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı 15:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:00

08/01/2017 TK0824 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:25 (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı 14:15

08/01/2017 TK2593 (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı 13:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:40

08/01/2017 TK2592 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:40 (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı 12:15

08/01/2017 TK1886 (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı 14:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:35

08/01/2017 TK1885 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:00 (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı 13:25

08/01/2017 TK1525 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:45 (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı 13:05

08/01/2017 TK1526 (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı 14:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:30

08/01/2017 TK0302 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:15 (BGW) Bağdat Havalimanı 14:00

08/01/2017 TK0303 (BGW) Bağdat Havalimanı 15:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:15

08/01/2017 TK2424 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:25 (AYT) Antalya Havalimanı 22:50

08/01/2017 TK2334 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 19:10

08/01/2017 TK1663 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:40 (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı 17:10

08/01/2017 TK0664 (TUN) Tunus Carthage Havalimanı 16:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:15

08/01/2017 TK0663 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:25 (TUN) Tunus Carthage Havalimanı 15:30

08/01/2017 TK1754 (OSL) Oslo Havalimanı 17:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:45

08/01/2017 TK1753 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:50 (OSL) Oslo Havalimanı 16:55

08/01/2017 TK1795 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:55 (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı 16:40

08/01/2017 TK1796 (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı 17:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:05

08/01/2017 TK1409 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:15 (VNO) Vilnüs Vilnius İntl Havalimanı 18:00

08/01/2017 TK1809 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:20 (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı 17:00

08/01/2017 TK2416 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:15 (AYT) Antalya Havalimanı 15:35

08/01/2017 TK1970 (BHX) Birmingham Havalimanı 16:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:30

08/01/2017 TK1049 (VAR) Varna Havalimanı 16:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:05

08/01/2017 TK1505 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:45 (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı 17:45

08/01/2017 TK0652 (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı 16:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:20

08/01/2017 TK1800 (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı 17:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:10

08/01/2017 TK2467 (ADA) Adana Havalimanı 18:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:55

08/01/2017 TK1969 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:20 (BHX) Birmingham Havalimanı 15:35

08/01/2017 TK1340 (LEJ) Leipzig Halle Havaalanı 17:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:50

08/01/2017 TK1776 (RIX) Riga Havalimanı 18:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:35

08/01/2017 TK1367 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:25 (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı 17:05

08/01/2017 TK1673 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:15 (CGN) Köln Bonn Havalimanı 16:55

08/01/2017 TK1978 (DUB) Dublin Havalimanı 16:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:25

08/01/2017 TK1799 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:05 (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı 16:50

08/01/2017 TK2466 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:20 (ADA) Adana Havalimanı 18:00

08/01/2017 TK1339 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:40 (LEJ) Leipzig Halle Havaalanı 16:55

08/01/2017 TK2328 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 17:10

08/01/2017 TK1977 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:10 (DUB) Dublin Havalimanı 16:00

08/01/2017 TK1021 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:00 (SJJ) Saraybosna Havalimanı 11:00

08/01/2017 TK1022 (SJJ) Saraybosna Havalimanı 11:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:55

08/01/2017 TK0651 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:25 (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı 15:15

08/01/2017 TK2432 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:15 (AYT) Antalya Havalimanı 17:45

08/01/2017 TK1368 (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı 18:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:05

08/01/2017 TK1775 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:35 (RIX) Riga Havalimanı 17:35

08/01/2017 TK1049 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:35 (CND) Köstence Mihail Kogalniceanu Havalimanı 14:45

08/01/2017 TK1997 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:35 (LGW) Londra Gatwick Havaalanı 15:50

08/01/2017 TK1506 (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı 18:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:30

08/01/2017 TK1763 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:45 (HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı 17:20

08/01/2017 TK1919 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:10 (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı 17:35

08/01/2017 TK1785 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:30 (CPH) Kopenhag Kastrup Havalimanı 17:05

08/01/2017 TK1943 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:55 (BRU) Brüksel National Havalimanı 14:30

08/01/2017 TK1957 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:05 (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı 13:45

08/01/2017 TK0108 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:15 (MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı 16:35

08/01/2017 TK1996 (MAN) Manchester Havalimanı 16:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:35

08/01/2017 TK1995 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:10 (MAN) Manchester Havalimanı 15:35

08/01/2017 TK1855 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:00 (BCN) Barselona El Prat Havalimanı 16:55

08/01/2017 TK1939 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:45 (BRU) Brüksel National Havalimanı 17:30

08/01/2017 TK1854 (BCN) Barselona El Prat Havalimanı 12:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:45

08/01/2017 TK1823 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 11:05 (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı 12:50

08/01/2017 TK1371 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:35 (MLA) Malta Luqa Havalimanı 17:10

08/01/2017 TK1355 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:45 (LUX) Lüksemburg Havalimanı 16:15

08/01/2017 TK1356 (LUX) Lüksemburg Havalimanı 17:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:25

08/01/2017 TK0559 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:50 (COO) Cotonou Havalimanı 21:10

08/01/2017 TK0559 (ABJ) Abidjan Felix Houphouet Boigny Intl. Havalimanı 23:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:15

08/01/2017 TK0629 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:50 (ACC) Akra Kotoka Intl. Havalimanı 20:20

08/01/2017 TK1860 (MAD) Madrid Barajas Havalimanı 17:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:10

08/01/2017 TK2852 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:15 (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı 18:05

08/01/2017 TK1372 (MLA) Malta Luqa Havalimanı 18:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:30

08/01/2017 TK1859 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:10 (MAD) Madrid Barajas Havalimanı 16:50

08/01/2017 TK2853 (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı 19:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:00

08/01/2017 TK2418 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:45 (AYT) Antalya Havalimanı 19:05

08/01/2017 TK1555 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:25 (HAJ) Hannover Havalimanı 16:55

08/01/2017 TK1591 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:40 (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı 14:00

08/01/2017 TK1554 (HAJ) Hannover Havalimanı 11:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:55

08/01/2017 TK1083 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:35 (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı 19:20

08/01/2017 TK1084 (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı 20:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:10

08/01/2017 TK2480 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:15 (ADA) Adana Havalimanı 23:55

08/01/2017 TK2348 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:15 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 00:20

08/01/2017 TK2228 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:25 (GZT) Gaziantep Havalimanı 23:10

08/01/2017 TK2831 (TZX) Trabzon Havalimanı 23:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:50

08/01/2017 TK2830 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:00 (TZX) Trabzon Havalimanı 22:55

08/01/2017 TK2814 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:00 (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı 23:35

08/01/2017 TK2340 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 21:20

08/01/2017 TK2335 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 20:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:20

08/01/2017 TK2660 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:40 (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 19:15

08/01/2017 TK2637 (MLX) Malatya Havalimanı 23:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:50

08/01/2017 TK2636 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:10 (MLX) Malatya Havalimanı 22:05

08/01/2017 TK2179 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 22:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:45

08/01/2017 TK2178 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 21:15

08/01/2017 TK1037 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:25 (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı 19:30

08/01/2017 TK1038 (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı 20:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:40

08/01/2017 TK2227 (GZT) Gaziantep Havalimanı 19:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:50

08/01/2017 TK1056 (ZAG) Zagreb Havalimanı 20:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:30

08/01/2017 TK1055 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:10 (ZAG) Zagreb Havalimanı 19:20

08/01/2017 TK2226 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:15 (GZT) Gaziantep Havalimanı 18:55

08/01/2017 TK2258 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:25 (HTY) Hatay Havalimanı 22:15

08/01/2017 TK2259 (HTY) Hatay Havalimanı 23:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:30

08/01/2017 TK1078 (TIA) Tiran Rinas Havalimanı 20:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:35

08/01/2017 TK1077 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:05 (TIA) Tiran Rinas Havalimanı 19:50

08/01/2017 TK2009 (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı 20:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:05

08/01/2017 TK2008 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:55 (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı 19:20

08/01/2017 TK1029 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:20 (SOF) Sofya Intl. Havalimanı 20:40

08/01/2017 TK1030 (SOF) Sofya Intl. Havalimanı 21:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:10

08/01/2017 TK2833 (TZX) Trabzon Havalimanı 21:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:50

08/01/2017 TK2832 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:05 (TZX) Trabzon Havalimanı 20:50

08/01/2017 TK0888 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:45 (MHD) Meshed Havalimanı 02:15

08/01/2017 TK1325 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:05 (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı 17:45

08/01/2017 TK1026 (SJJ) Saraybosna Havalimanı 20:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:30

08/01/2017 TK1025 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:35 (SJJ) Saraybosna Havalimanı 19:30

08/01/2017 TK1322 (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı 11:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:00

08/01/2017 TK0774 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:55 (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı 01:55

08/01/2017 TK2644 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:35 (EZS) Elazığ Havalimanı 22:30

08/01/2017 TK2645 (EZS) Elazığ Havalimanı 23:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:30

08/01/2017 TK2333 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 19:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:25

08/01/2017 TK0676 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:40 (ADD) Addisababa Bole Intl. Havalimanı 01:00

08/01/2017 TK0607 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:35 (NBO) Nairobi Jomo Kenyatta Havalimanı 04:15

08/01/2017 TK0714 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:05 (LHE) Lahor Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı 04:35

08/01/2017 TK0423 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:25 (OVB) Novosibirsk Tolmachevo Havalimanı 06:25

08/01/2017 TK2525 (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı 20:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:50

08/01/2017 TK0150 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:30 (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı 01:50

08/01/2017 TK0710 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:10 (ISB) İslamabad Benazir Bhutto Havalimanı 04:40

08/01/2017 TK1318 (BIO) Bilbao Havalimanı 16:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:25

08/01/2017 TK0874 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:30 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 01:10

08/01/2017 TK0675 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:00 (JRO) Kilimanjaro Uluslararası Havaalanı 01:50

08/01/2017 TK1317 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:25 (BIO) Bilbao Havalimanı 15:30

08/01/2017 TK2610 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:55 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 18:55

08/01/2017 TK0348 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:05 (FRU) Bişkek Manas Havalimanı 06:25

08/01/2017 TK2611 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 19:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:20

08/01/2017 TK2332 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 18:10

08/01/2017 TK0778 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:25 (BAH) Bahreyn Havalimanı 01:40

08/01/2017 TK0708 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:30 (KHI) Karaçi Civil Jinnah Havalimanı 04:45

08/01/2017 TK0350 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:40 (ALA) Almati Havalimanı 06:15

08/01/2017 TK2524 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:55 (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı 19:20

08/01/2017 TK0304 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:30 (EBL) Erbil Havalimanı 01:00

08/01/2017 TK2420 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:00 (AYT) Antalya Havalimanı 20:20

08/01/2017 TK1019 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:05 (PRN) Priştine Havalimanı 19:45

08/01/2017 TK1020 (PRN) Priştine Havalimanı 20:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:25

08/01/2017 TK2470 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ADA) Adana Havalimanı 19:30

08/01/2017 TK0772 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:05 (KWI) Kuveyt Havalimanı 00:55

08/01/2017 TK0271 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:20 (KIV) Kişinev Havalimanı 20:55

08/01/2017 TK0272 (KIV) Kişinev Havalimanı 21:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:40

08/01/2017 TK1454 (NAP) Napoli İntl. Havalimanı 19:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:15

08/01/2017 TK1453 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:35 (NAP) Napoli İntl. Havalimanı 18:00

08/01/2017 TK0826 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:30 (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı 23:25

08/01/2017 TK0467 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:15 (ODS) Odessa Central Havalimanı 20:50

08/01/2017 TK0468 (ODS) Odessa Central Havalimanı 21:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:25

08/01/2017 TK0882 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:10 (TBZ) Tebriz Havalimanı 01:15

08/01/2017 TK2182 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 22:20

08/01/2017 TK2248 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:00 (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı 18:50

08/01/2017 TK1889 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:45 (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı 21:10

08/01/2017 TK2039 (KYA) Konya Havalimanı 21:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:35

08/01/2017 TK1384 (SZG) Salzburg W.A. Mozart Havalimanı 18:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:40

08/01/2017 TK1383 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:35 (SZG) Salzburg W.A. Mozart Havalimanı 17:20

08/01/2017 TK2706 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:10 (ERZ) Erzurum Havalimanı 19:15

08/01/2017 TK0603 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:45 (DAR) Darüsselam Dar Es Salaam Havalimanı 03:10

08/01/2017 TK0569 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:50 (KGL) Kigali 01:25

08/01/2017 TK2038 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:55 (KYA) Konya Havalimanı 20:10

08/01/2017 TK2707 (ERZ) Erzurum Havalimanı 20:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:15

08/01/2017 TK2579 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 18:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:05

08/01/2017 TK0864 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:25 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 21:35

08/01/2017 TK2578 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:55 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 18:00

08/01/2017 TK2018 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:35 (ASR) Kayseri Havalimanı 00:05

08/01/2017 TK2426 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:55 (AYT) Antalya Havalimanı 01:10

08/01/2017 TK0094 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:20 (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı 01:10

08/01/2017 TK2015 (ASR) Kayseri Havalimanı 20:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:05

08/01/2017 TK2014 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ASR) Kayseri Havalimanı 19:25

08/01/2017 TK0322 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:55 (ASB) Aşkabat Havalimanı 03:40

08/01/2017 TK0680 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:45 (KRT) Hartum Kartum Havalimanı 02:10

08/01/2017 TK0780 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:00 (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı 01:25

08/01/2017 TK2473 (ADA) Adana Havalimanı 22:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:50

08/01/2017 TK2472 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:20 (ADA) Adana Havalimanı 21:55

08/01/2017 TK0336 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:55 (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı 01:50

08/01/2017 TK2170 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 19:10

08/01/2017 TK2188 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 00:05

08/01/2017 TK2661 (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 20:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:55

08/01/2017 TK0961 (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı 10:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:15

08/01/2017 TK0146 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 00:05 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 04:20

08/01/2017 TK0147 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 05:50 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:05

08/01/2017 TK2921 (AYT) Antalya Havalimanı 07:55 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 09:10

08/01/2017 TK2907 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 10:50 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 12:00

08/01/2017 TK2906 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 08:45 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 09:55

08/01/2017 TK7287 (KYA) Konya Havalimanı 20:55 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:15

08/01/2017 TK7286 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 19:10 (KYA) Konya Havalimanı 20:25

08/01/2017 TK0455 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:40 (KBP) Kiev Borispol Havalimanı 11:45

08/01/2017 TK0456 (KBP) Kiev Borispol Havalimanı 12:40 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 15:40

08/01/2017 TK0759 (DXB) Dubai Havalimanı 05:20 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 09:30

08/01/2017 TK0756 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:15 (DXB) Dubai Havalimanı 15:45