THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı bugün 24.00’a kadar olan iç hat seferleri olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşanan olağanüstü hava koşulları sebebiyle THY'den yapılan açıklama şöyle:

09/01/2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, ortaklığımızın 06/01/2017 - 10/01/2017 tarihleri arasındaki İstanbul Atatürk Havalimanı / Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı çıkışlı ve aktarmalı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı munferit ve grup yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızın aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır.

1) Rezervasyon ve parkur değişiklikleri:

Rezervasyon ve parkur değişiklikleri varış noktasının aynı IATA bölgesinde olması ve aynı kabinde olması durumunda aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın 15/01/2017(dahil) tarihine kadar işlem yapılması ve yeni rezervasyonun 18/01/2017 (dahil) tarihine kadar olan TK operating uçuşlara alınması kaydıyla ücretsiz yapılacaktır. 18/01/2017 tarihinden sonraki uçuşlara yönelik değişiklikler (Orijinal) ücret kuralları doğrultusunda yapılacaktır. Ortaklığımızın marketing carrier olduğu İnterline uçuşlarda orijinal ücret kuralları doğrultusunda işlem yapılır.

2) İade Talepleri:

a) Hiç kullanılmamış bilet: 06/02/2017(dahil)tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılacaktır. ortaklığımızın marketing carrier olduğu İnterlıne uçuşlar da kapsam dahilindedir.

b) Kullanılmış bilet: Involuntary (İstek dışı) kapsamında iade yapılır. Ortaklığımızın marketing carrier olduğu İnterline uçuşlar da kapsam dahilindedir.

3) Bilet süresinin uzatılması:

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 15/01/2017 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. ortaklığımızın marketing carrier olduğu İnterline uçuşlar da kapsam dahilindedir.

4) Ödemesi yapılmış veya garanti MCO su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) değişiklik / iade işlemlerinin mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır

Kötü Hava Koşulları Nedeniyle İptal Olan Seferler

09/01/2017 TK2223 (GZT) Gaziantep Havalimanı 17:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:20

09/01/2017 TK2258 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:25 (HTY) Hatay Havalimanı 22:15

09/01/2017 TK2159 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 17:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:45

09/01/2017 TK2178 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 21:15

09/01/2017 TK2255 (HTY) Hatay Havalimanı 16:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:35

09/01/2017 TK2012 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:50 (ASR) Kayseri Havalimanı 15:20

09/01/2017 TK2010 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:20 (ASR) Kayseri Havalimanı 08:45

09/01/2017 TK2220 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:05 (GZT) Gaziantep Havalimanı 08:45

(İHA)