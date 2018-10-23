THY ile Do&Co arasında 15 yıllık yeni anlaşma

THY, yolcu ikram hizmeti konusunda çalıştığı Do&Co ile 2018 sonunda bitecek sözleşmeyi 15 yıl süreyle uzatma kararı alındığını açıkladı. THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, “Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Ferhat Yasak

