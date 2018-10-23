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THY ile Do&Co arasında 15 yıllık yeni anlaşma

THY ile Do&Co arasında 15 yıllık yeni anlaşma
THY ile Do&Co arasında 15 yıllık yeni anlaşma

Türk Hava Yolları (THY), ikram hizmetleri şirketi Do&Co ile mevcut işbirliğinin 15 yıl süreyle uzatılma kararı alındığını açıkladı.

THY, yolcu ikram hizmeti konusunda çalıştığı Do&Co ile 2018 sonunda bitecek sözleşmeyi 15 yıl süreyle uzatma kararı alındığını açıkladı. THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, “Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır” ifadelerine yer verildi.
Ferhat Yasak
 

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