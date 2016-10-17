Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un DEAŞ'dan geri alınmasına yönelik askeri operasyonun başlamasının ardından, Türk Hava Yolları Erbil ve Bağdat’a yaptığı seferleri iptal etti. Türk Hava Yolları yaptığı açıklamada bugün saat 18.15’de yapacağı 315 sefer sayılı Erbil ve 17.35‘te yapacağı 303 sefer sayılı Bağdat uçuşlarını karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. Diğer uçuşların iptal edilip edilmediği hakkında açıklama yapmayan Türk Hava Yolları uçuşlar hakkındaki kararını duruma göre alacak.

Tuncer Cengiz