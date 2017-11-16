THY, kabin memuru alacak |2017 Kabin memuru ne zaman alınacak? İşte resmi açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla THY bünyesinde görevlendirilmek üzere kabin memuru alımının yapılacağını açıkladı. Ekşi, yaptığı paylaşımda, “Bizimle uçmaya var mısınız? Türk Hava Yollarının büyümesi ve müşteri memnuniyeti için bizimle çalışacak Kabin Memuru arkadaşları arıyoruz. Detaylar Web sitemizde” açıklamasında bulundu.

THY’nin resmi sitesinden duyuru

Kabin memuru alımına ilişkin duyuru THY’nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Duyuruda, “Dünyada en fazla ülkeye uçan ve üst üste 6 kez Avrupa’nın en iyi havayolu seçilen Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güler yüzlü bay ve bayan çalışma arkadaşları arıyoruz” ifadelerine yer verilerek başvuruda bulunmak isteyenler için detaylar açıklandı.

Kabin memuru alımına başvurmak isteyen adaylar, THY’nin resmin internet sitesine detaylı bilgilere ulaşabilecek.